Salman Agha Fumes In Dugout with Coach Mike Hesson: भारत से बुरी तरह हारने के बाद T20 वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए ज़रूरी जीत की स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान ने बुधवार को नामीबिया के खिलाफ़ अपना गेम संभाला. साहिबज़ादा फरहान ने सेंचुरी लगाई, जबकि सलमान आगा (38, 23b) और शादाब खान (36, 22b) ने अच्छा साथ दिया. एक समय ऐसा लगा कि पाकिस्तान 200 से ज़्यादा रन बनाएगा; लेकिन, उनकी इनिंग्स 20 ओवर में 199/3 पर खत्म हुईं. अग्रेसिव बैटिंग के अलावा, मैच का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा साफ़ तौर पर फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, और उनके साथ बाबर आज़म हैं.

हालांकि वीडियो का ऑडियो साफ़ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हाफ-सेंचुरी से चूकने के बाद खुद से नाराज़ थे. पाकिस्तान के कोच माइक हेसन हैरान रह गए जब आगा ने फ्रस्ट्रेट होकर बोतल फेंकी. हेसन ने उन्हें शांत रहने के बारे में कुछ कहा, जिस पर आगा ने सिर हिलाया.

मैच की बात करें तो, साहिबज़ादा फरहान ने शानदार शतक लगाकर पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ़ तीन विकेट पर 199 रन का मज़बूत स्कोर बनाने में मदद की. फरहान, जिन्हें 50 से 100 रन बनाने में सिर्फ़ 20 गेंदें लगीं, 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाकर मैच खत्म किया. 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ़ अहमद शहज़ाद के शतक के बाद, वह टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले पाकिस्तान के सिर्फ़ दूसरे खिलाड़ी बन गए.

कुल मिलाकर, फरहान ने 11 चौके और चार छक्के लगाए, और कप्तान सलमान आगा (23 गेंदों पर 38) के साथ 67 रन और शादाब खान (22 गेंदों पर नाबाद 36) के साथ 81 रन जोड़े. पहले बैटिंग करते हुए, पाकिस्तान ने पावरप्ले में सैम अयूब (12 गेंदों पर 14) का विकेट खोकर 47 रन बनाए. पुराने दुश्मन भारत से मिली करारी हार से उबरने की कोशिश में, पाकिस्तान ने ख्वाजा नफे को मिडिल ऑर्डर में शामिल करके अपनी बैटिंग को मज़बूत किया, जबकि खराब फॉर्म में चल रहे पेसर शाहीन शाह अफरीदी को बाहर रखा.

हालांकि टीम को कभी-कभी बाउंड्री मिलीं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं था क्योंकि उन्होंने डिफेंसिव बैटिंग का सहारा लिया, जिससे यह काफी हद तक समझ में आ गया कि सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में आठ ओवर के बाद उनका स्कोर एक विकेट पर 55 रन क्यों था.

हालांकि, कप्तान सलमान आगा ने नौवें ओवर की शुरुआत में विलेम मायबर्ग की गेंद पर छक्का लगाकर लय तोड़ी, और लॉन्ग-ऑन पर एक रन बनाया. अपने कप्तान से सीख लेते हुए, फरहान ने लेग-स्पिनर मायबर्ग की गेंद पर डीप मिड-विकेट पर एक बड़ा छक्का मारा, और फिर अपनी उछाली हुई गुगली को उसी एरिया के ऊपर से भेजा, दोनों मौकों पर स्लॉग स्वीप का अच्छा इस्तेमाल किया.

एक ओवर में तीन छक्कों ने पाकिस्तान का रन रेट बढ़ा दिया, और फिर सलमान आगा ने बर्नार्ड शोल्ट्ज़ की गेंद पर एक और छक्का लगाया. हालांकि, अगले ओवर में आगा को ब्रासेल की गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस ने कैच कर लिया.