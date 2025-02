'ये किंग-शिंग...', अपने ही निकनेम से चिढ़े बाबर आजम, रिटायरमेंट के बाद की बताई इच्छा

Babar Azam Said Ye King Shing Bolna Zara Kam Karein: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके बेहतरीन खेल को देखते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी प्यार से उन्हें 'किंग' कहकर बुलाते हैं. मगर हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके निकनेम से उनका काफी मजाक उड़ाया है. जिससे वो काफी आहत हैं. शायद यही वजह है कि गुरुवार (12 फरवरी 2025) को जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा कि उन्हें 'किंग' कहकर न बुलाएं. फिलहाल वह 'किंग' लायक नहीं हैं. हां रिटायर होने के बाद देखते हैं कि फैंस उन्हें किस नाम से पुकारते हैं.

30 वर्षीय होनहार बल्लेबाज ने कहा, 'पहली बात तो ये किंग-शिंग करना, बोलना जरा कम करें.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अभी किंग नहीं हूं. देखते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो लोग मुझे लोग किस नाम से पुकारते हैं.'

Babar Azam said, "please stop calling me king. I'm not a king. I need to forget the past, and look ahead". pic.twitter.com/i7ZMcd77Hz