आखिरकार 12 घंटे बाद Babar Azam ने बताया क्यों उन्होंने Virat Kohli के लिए वो Tweet किया था

विराट कोहली के बारे में बोले बाबर आजम

बाबर आजम (Babar Azam) ने विराट कोहली (Virat Kohli) के बारे में जब से ट्वीट (Babar Azam tweet for Virat) किया है तभी से इंटरनेट पर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा और कहा जा रहा है. गुरुवार रात को बाबर आजम ने विराट कोहली के साथ उनकी एक टी20 वर्ल्डकप की तस्वीर शेयर की जिसके लिए कैप्शन दिया था- " This too shall pass. Stay strong".