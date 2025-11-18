बाबर आजम ने आउट होने के बाद स्टंप्स पर मारा था बल्ला, अब आईसीसी ने सुनाई सजा

ICC Reprimanded Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 'क्रिकेट उपकरणों के दुरुपयोग' को लेकर सजा दी है. बाबर ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक का सूखा खत्म किया था और करीब ढाई साल बाद अंतरराष्ट्रीय शतक जमाया था. तीसरे वनडे में उनके बल्ले से 34 रन आए थे. आउट होने से निराश बाबर ने हताशा में स्टंप्स पर बल्ला मारा था, इसलिए शीर्ष बोर्ड द्वारा जुर्माना लगाया गया.

31 वर्षीय ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया, जो "अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग" से संबंधित है. इसके अलावा, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है, जिससे यह 24 महीने की अवधि में बाबर के लिए पहला अपराध बन गया है.

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 21वें ओवर में घटी, जब बाबर ने रविवार को सीरीज के अंतिम वनडे में आउट होने के बाद क्रीज छोड़ने से पहले अपना बैयट स्टंप्स पर मार दिया था. मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने आरोप लगाए जबकि आईसीसी के मैच रैफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल के अली नकवी ने प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा.

आईसीसी ने एक बयान में कहा,"पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अपराध और प्रतिबंध स्वीकार कर लिया जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी." लेवल एक के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार और अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं.

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीती. इस सीरीज में बाबर ने 165 रन बनाए और वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

बात अगर मैच की करें तो, पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में छह विकेट की जीत दर्ज की. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.2 ओवर में 211 रन बनाए थे और पाकिस्तान को जीत के लिए 212 का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 44.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया.

हसीबुल्लाह खान ने 12 गेंदों का सामना किया था, लेकिन वो शून्य पर आउट हो गए थे. इसके बाद फखर जमान ने 45 गेंदों में 55 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने आठ चौकों लगाए और बाबर आजम (34) के साथ 80 रनों की साझेदारी करके जीत का बेस तैयार किया.

श्रीलंका ने जेफरी वेंडरसे के माध्यम से वापसी की, जिन्होंने फखर, बाबर और सलमान आगा का विकेट लेकर एक समय पाकिस्तान को 115/4 पर ला दिया था. हालांकि, अंत में मोहम्मद रिज़वान (नाबाद 61) और हुसैन तलत (नाबाद 42) ने नाबाद साझेदारी करके मेजबान टीम को जीत दिलाई.

यह भी पढ़ें: गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर खिलाया तो दिनेश कार्तिक ने उठाया बड़ा सवाल

यह भी पढ़ें: IPL 2026: लगातार तीसरे सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई करेंगे पैंट कमिंस