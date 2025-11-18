खत्म नहीं हुआ है बाबर आजम पर लगा 'ग्रहण', शून्य पर आउट होकर तोड़ दिया शाहिद अफरीदी का अनचाहा T20I रिकॉर्ड

Babar Azam Break Shahid Afridi Most Duck in T20I for PAK: पीसीबी द्वारा आयोजित पाकिस्तान-श्रीलंका-जिम्बाब्वे के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार को हो गया. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी और साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने पारी का आगाज किया,पाकिस्तान को 27 के स्कोर पर फरहान के रूप में पहला झटका लगा.

ब्रैड एवंस ने पांचवें ओवर की पहले गेंद पर उन्हें पवेलियन हैजा और इसके बाद उसी ओवर के चौथे गेंद पर उन्होंने बाबर आजम को शून्य के स्कोर पर एलबीडब्लू आउट कर दिया और बाबर आजम फिर से एक बार निराश होकर पवेलियन लौट गए आपको बता दें की ये बाबर आजम के द्वारा खेले गए पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल परियों में तीसरा मौका था जब वो शून्य पर यानी की डक होकर पवेलियन लौटे हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ शून्य पर आउट होने के साथ ही बाबर आजम ने पाकिस्तान के तरफ से टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सबसे ज्यादा बार (9) शून्य पर आउट होने के मामले में पूर्व विस्फोटक पाक बल्लेबाज शाहीन अफरीदी (8) बार को पीछे छोड़ दिया.

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शून्य पर आउट

10 - सैम अयूब

10 - उमर अकमल

9 - बाबर आज़म*

8 - शाहिद अफरीदी

इससे पहले जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाजों ब्रायन बेनेट और टी मारुमनी ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 8 ओवर में 72 रन की साझेदारी की. मारुमनी पहले विकेट के रूप में 22 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए. ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई. बेनेट भी 36 गेंद पर 49 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान सिकंदर रजा ने 24 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 34 रन बनाकर टीम का स्कोर 8 विकेट पर 147 तक पहुंचाया.

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआती 8 ओवर के बाद मैच में शानदार वापसी की और कभी 180 के करीब जाती दिख रही जिम्बाब्वे को 147 पर रोक दिया. मोहम्मद नवाज टीम के लिए सबसे सफल और किफायती गेंदबाज रहे. नवाज ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए. शाहीन अफरीदी सबसे महंगे रहे और 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए. सलमान मिर्जा, साईम अयूब और अबरार अहमद को 1-1 विकेट मिला.

जिम्बाब्वे ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी की है. निश्चित रूप से टीम ने शुरुआत के मुताबिक रन नहीं बनाए हैं, लेकिन 147 का स्कोर जिम्बाब्वे के गेंदबाज पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना सकते हैं. पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजबूत शुरुआत की जरुरत होगी.

त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ तीसरी टीम अफगानिस्तान थी. पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में बमबारी के बाद अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट से खुद को अलग कर लिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट में शामिल किया है.

(IANS इनपुट के साथ)