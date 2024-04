T20 Word Cup 2024 का खिताब इस बार कौन सी टीम जीत सकती है ? बाबर आजम ने बताया

IPL 2024 की भविष्यवाणी

बता दें कि पाकिस्ताान की टीम एक बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही है. साल 2009 में श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान से पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उसके बाद से पाकिस्तानी टीम टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जी सकी है. वहीं, इस बार टी20 वर्ल्डकप अमेरिका और वेस्टइंडीज में होना वाला है.

T20 विश्व कप विजेताओं की लिस्ट (List of T20 World Cup winners)

सबसे पहले 2007 में भारतीय टीम विजेता बनी थी. इशके बाद 2009 में पाकिस्तान टीम खिताब जीतने में सफल रही है. 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्टइंडीज, 2014 में श्रीलंका, 2016 में एक बार फिर वेस्टइंडीज, 2021 में ऑस्ट्रेलिया और साल 2022 में इंग्लैंड की टीम टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही है.

T20 World Cup 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा. 2022 के टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराने में सफलता हासिल की थी.

भारतीय टीम का शेड्यूल (Indian Team Schedule in T20 World Cup)

5 जून - Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून - VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून - VS यूएसए, न्यूयॉर्क

15 जून - VS कनाडा, फ्लोरिडा

पाकिस्तान का शेड्यूल (Pakistan Team Schedule in T20 World Cup)

6 जून- vs यूएस (डलास)

9 जून - VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

11 जून vs कनाडा, न्यूयॉर्क

16 जून vs आयलैंड, फ्लोरिडा