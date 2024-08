अरशद नदीम के ऐतिहासिक गोल्ड से खुश हो गए पाकिस्तानी क्रिकेटर, बाबर से लेकर शोएब तक, जानें किसने क्या कहा

Pakistani Cricketers Praised Arshad Nadeem: पड़ोसी देश पाकिस्तान में जश्न का माहौल है. होना भी चाहिए. पाकिस्तान को करीब 30 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है. फाइनल राउंड के दौरान अरशद नदीम इकलौते जैवलियन रहे. जिन्होंने 90 मीटर से ऊपर का थ्रो किया. मुकाबले के दौरान उन्होंने केवल एक ही बार नहीं बल्कि 2 बार 90 प्लस मीटर का थ्रो किया. 27 वर्षीय जैवलिन थ्रोअर के कामयाबी से पूरा पाकिस्तान खुश है. वहां के कई क्रिकेटरों ने नदीम को गोल्ड जीतने की बधाई दी है, जो कुछ इस प्रकार है-

वाइट बॉल क्रिकेट के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने उनकी सराहना करते हुए लिखा है, ''30 सालों के बाद पाकिस्तान में वापिस गोल्ड आ गया है. इस बड़ी उपलब्धि के लिए अरशद नदीम को बहुत-बहुत बधाई. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है.''

पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने पोस्ट करते हुए लिखा है, ''एक असाधारण एथलीट से गोल्ड. आपके ऊपर इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता है मेरे भाई. आप प्रशंसनीय हैं. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक और धूम बरकार रहे.''

ऑलराउंडर शादाब खान ने अपनी भावना जाहिर करते हुए लिखा है, ''ओलंपिक में संभवतः यह किसी पाकिस्तानी एथलीट की सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि है. पूरे देश को अरशद नदीम की उपलब्धि पर गर्व है. आपने जिस तरह से देश का प्रतिनिधित्व किया है उसके लिए धन्यवाद. देश में उम्मीद लाने के लिए न्यवाद. चैंपियंस का चैंपियन. पेरिस 2024. पाकिस्तान जिंदाबाद.''

92.97= GOLD



पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अरशद नदीम की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, ''शहजादा.''

पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम का प्रदर्शन:

बात करें फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम के प्रदर्शन के बारे में तो उनका पहला प्रयास फाउल रहा था. हालांकि, इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में इतिहास रचते हुए 92.97 मीटर दूर भाला फेंका था. तीसरे प्रयास में उन्होंने 88.72 मीटर, चौथे प्रयास में 79.50 मीटर, 5वें प्रयास में 84.87 मीटर और आखिरी प्रयास में 91.97 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया.

