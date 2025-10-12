विज्ञापन
बाबर आजम का फ्लॉप शो, 73 पारियों से शतक का इंतजार, फैंस ने सोशल मीडिया पर जाहिर की नाराजगी

Babar Azam Flop Show PAK vs SA 1st Test: बाबर चौथे नंबर पर उस समय बल्लेबाज़ी करने उतरे जब पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों पर हावी होने की स्थिति में था और स्कोरबोर्ड पर नंबर 163 रन पर 2 विकेट था.

बाबर आजम का फ्लॉप शो, 73 पारियों से शतक का इंतजार, फैंस ने सोशल मीडिया पर जाहिर की नाराजगी
Babar Azam Flop Show PAK vs SA 1st Test
  • बाबर ने पाकिस्तान में दो महीने बाद वापसी की पहली टेस्ट पारी में अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन किया
  • बाबर ने चौथे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन साइमन हार्मर के स्पिनर ने उन्हें आउट किया
  • बाबर हार्मर की उछाली गेंद पर फ्लिक करने में चूक गए और एल्बीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए
Babar Azam Flop Show PAK vs SA 1st Test: लगभग दो महीने बाद पाकिस्तान में वापसी करने वाले बाबर आज़म से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस स्टार बल्लेबाज़ का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा और लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए. बल्लेबाज़ एक पल के लिए तो मज़बूत लग रहा था, लेकिन फिर प्रोटियाज़ स्पिनर ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और सब कुछ बिखर गया.

बाबर आजम का एक और फ्लाप शो

बाबर चौथे नंबर पर उस समय बल्लेबाज़ी करने उतरे जब पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों पर हावी होने की स्थिति में था और स्कोरबोर्ड पर नंबर 163 रन पर 2 विकेट था. बाबर ने कुछ शानदार शॉट खेले और अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन साइमन हार्मर के रूप में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तेज शुरुआत के बाद, वही पुरानी समस्याएं फिर से शुरू हुईं जब बाबर धीमे पड़ गए और अपनी लय में लौट गए और यहीं पर हार्मर ने बाजी पलट दी.

हार्मर ने उछाली हुई गेंद फेंकी और बाबर एक आसान फ्लिक करने से चूक गए और गेंद पैड से टकरा गई. शुरुआत में आउट नहीं होने का फैसला हुआ और इसके बाद टीवी अंपायर ने स्पाइक की जांच की, लेकिन अंदर का किनारा नहीं लगा और बाबर को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया और इस फैसले से बाबर आजम हैरान रह गया और निराश होकर पवेलियन लौट गए.

बाबर की टेस्ट टीम में भी जगह खतरे में

कभी पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य माने जाने वाले बाबर पिछले तीन सालों से टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन में गिरावट का सामना कर रहे हैं. उनका आखिरी टेस्ट शतक दिसंबर 2022 में आया था और तब से उनके शतकों की संख्या कम होती जा रही है और मैच जिताऊ पारियां भी उनके बल्ले से नहीं देखने को मिला है.

इस साल उनका औसत मात्र 30.67 रहा है और इससे पहले साल 2024 और 2023 में भी यही स्थिति रही थी. इसके अलावा, हाल ही में उन्हें एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था और अगर खबरों की मानें तो अगर उनके प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो टेस्ट टीम में उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है.

