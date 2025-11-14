विज्ञापन
IPL 2026 Retention: मैक्सवेल से लेकर वेंकटेश अय्यर तक, इन दिग्गजों पर गाज गिरनी तय, जानें किस फ्रेंचाइजी से रिलीज हो रहा कौन सा खिलाड़ी

IPL 2026 Released Players List of All 10 Franchise: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों के पास रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करने की आखिरी तिथि 15 नवंबर है. सभी टीमें रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची तैयार करने में जुटी हुई हैं.

IPL 2026 Released Players List of All 10 Franchise: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों के पास रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करने की आखिरी तिथि 15 नवंबर है. सभी टीमें रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची तैयार करने में जुटी हुई हैं. वहीं खिलाड़ियों को रिलीज किए जाने से पहले कुछ खिलाड़ियों के ट्रेड ने माहौल को थोड़ा रोमांचक बना दिया है. शुक्रवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हैदराबाद ने लखनऊ से 10 करोड़ में मोहम्मद शमी को ट्रेड किया है.

रिटेंशन की डेडलाइन से पहले, न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने दावा किया कि पंजाब किंग्स अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी और काइल जैमीसन को रिलीज करने जा रही है. मिच ओवेन को रिटेन किया जा सकता है. जबकि क्रिकबज की मानें तो फ्रेंचाइजी प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद को भी रिलीज कर सकती है.

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने तेज गेंदबाज मयंक यादव को रिटेन करने का फैसला किया है. मयंक को एलएसजी ने पिछले सीजन 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. पीठ की चोट के कारण वे पिछले सीजन सिर्फ 2 मैच खेल सके थे. रिपोर्ट्स की मानें तो एलएसजी रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, शमार जोसेफ और आकाश दीप को रिलीज कर सकती है. लखनऊ ने इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद से मोहम्मद शमी का ट्रेड किया है. जबकि फ्रेंचाइजी पहले ही मुंबई को शार्दुल ठाकुर को ट्रेड कर चुकी हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है. जानकारी के मुताबिक आरआर और केकेआर के बीच नीतिश राणा के ट्रेड को लेकर भी बातचीत चल रही है. 2018 से 2024 तक केकेआर का हिस्सा रहे राणा को पिछले सीजन आरआर ने नीलामी में खरीदा था. केकेआर केएल राहुल के संभावित ट्रेड के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी बातचीत कर रही है. केकेआर क्विंटन डी कॉक और एनरिक नॉर्टजे को रिलीज कर सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स तेज गेंदबाज टी. नटराजन, सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क और फाफ डू प्लेसिस के साथ कुछ नए खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लियाम लिविंगस्टोन, ब्लेसिंग मुजरबानी, यश दयाल और रसिख दार जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन की जगह संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर चर्चा में है. टीम डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और जेमी ओवरटन को रिलीज कर सकती है. जानकारी के मुताबिक सीएसके अधिकांश खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. मैनेजमेंट का फोकस युवा टीम के निर्माण पर है.

मुंबई इंडियंस अपने कोर को बनाए रखेगी, इसका दावा है. रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई पहले ही अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ से ट्रे़ड कर चुकी है. फ्रेंचाइजी रीस टॉपले और विल जैक्स को रिलीज कर सकती है. 

रिटेंशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान रॉयल्स को लेकर है. रिपोर्ट्स की मानें को संजू सैमसन का चेन्नई में जाना तय है और अब बस अधिकारिक तौर पर इस पर मुहर लगनी बाकी है. इसके अलावा फ्रेंचाइजी लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, क्वेना मपाका को रिलीज करने जा रही है. 

सनराइजर्स हैदराबाद से मोहम्मद शमी को लेकर खबर तो है ही, रिपोर्ट्स की मानें तो फ्रेंचाइजी राहुल चाहर को भी रिलीज करने जा रही है. 

गुजरात टाइटंस से सिर्फ शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई से ट्रेड किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो गुजरात और किसी खिलाड़ी को रिलीज नहीं करने जा रही. 

