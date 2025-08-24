विज्ञापन
IND A vs AUS A: टेस्ट में इतिहास रच नहीं पाई भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट से हराया

Australia A Women Beat India A Women By Six Wickets: एमी एडगर के पांच विकेट के बाद शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने रविवार को यहां एकमात्र अनधिकृत महिला टेस्ट के अंतिम दिन भारत ए को छह विकेट से हरा दिया.

IND A vs AUS A: टेस्ट में इतिहास रच नहीं पाई भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट से हराया
भारतीय महिला टीम को मिली शिकस्त
  • ऑफ स्पिनर एमी एडगर ने भारत ए की दूसरी पारी में 57 रन देकर पांच महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए.
  • ऑस्ट्रेलिया ए ने अनिका लियरॉयड, रेचल ट्रेनामन और मैडी ड्रेक के अर्धशतकों की मदद से लक्ष्य हासिल किया.
  • सलामी बल्लेबाज ट्रेनामन और कप्तान ताहलिया विल्सन ने पहले विकेट के लिए 117 रन की मजबूत साझेदारी बनाई.
Australia A Women Beat India A Women By Six Wickets: ऑफ स्पिनर एमी एडगर के पांच विकेट के बाद शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने रविवार को यहां एकमात्र अनधिकृत महिला टेस्ट के अंतिम दिन भारत ए को छह विकेट से हरा दिया. एडगर ने 57 रन देकर पांच विकेट लिए. उन्होंने दिन के दूसरे ओवर में वीजे जोशीथा का विकेट लेकर अपना पांचवां विकेट हासिल किया, जिससे भारत ए की दूसरी पारी 286 रन पर सिमट गई और मेजबान टीम को 281 रन का लक्ष्य मिला.

ऑस्ट्रेलिया ए ने अनिका लियरॉयड (72), रेचल ट्रेनामन (64) और मैडी ड्रेक (68) के अर्धशतकों की बदौलत 85.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. सलामी बल्लेबाज ट्रेनामन और कप्तान ताहलिया विल्सन (46) ने मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी कर भारतीय आक्रमण पर दबाव बना दिया.

जब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भारत ए को मुकाबले से बाहर कर देंगी तब तेज गेंदबाज साइमा ठाकोर (63 रन पर दो विकेट) ने लगातार दो ओवरों में दो विकेट झटके. उन्होंने पहले विल्सन को आउट किया और फिर ट्रेनामन को विकेटकीपर नंदिनी कश्यप के हाथों कैच आउट कराया.

इसके बाद ड्रेक और लियरॉयड ने मिलकर 136 रन की शानदार साझेदारी की. भारतीय टीम इन दोनों को आउट करने में सफल रही लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत से नहीं रोक पाई.

इससे पहले दिन में भारत ए ने अपने कल के स्कोर आठ विकेट पर 260 रन में 26 रन जोड़े. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 299 रन बनाए थे जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 305 रन बनाकर मामूली बढ़त हासिल की थी.

India Women, Cricket
