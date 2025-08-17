IND W vs AUS W: शेफाली वर्मा का विस्फोट, फिर भी जीत नहीं पाई इंडिया, मगर सीरीज पर 2-1 से जमाया कब्जा

Australia A Women Beat India A Women By 9 Wickets: भारत महिला 'ए' और ऑस्ट्रेलिया महिला 'ए' के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 अगस्त 2025 को ब्रिस्बेन में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम को आखिरी वनडे में नौ विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस हार के बावजूद भारतीय महिला टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही. पहले वनडे में भारतीय महिला टीम को तीन जबकि दूसरे वनडे में दो विकेट से कामयाबी हासिल हुई थी. टीम इंडिया के पास विपक्षी टीम को 3-0 से हराने का सुनहरा मौका था. मगर वह आखिरी मुकाबले में नौ विकेट से मात खा बैठी.

216 रन बनाने में कामयाब हुई थी भारतीय महिला टीम

ब्रिस्बेन में में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम 47.4 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 216 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पारी का आगाज करते हुए अच्छे टच में नजर आईं. उन्होंने 59 गेंदों में 88.13 की स्ट्राइक रेट से 52 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से सात खूबसूरत चौके निकले.

शेफाली के अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बैटर यास्तिका भाटिया ने 54 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा शेफाली की साथी सलामी जोड़ीदार नंदिनी कश्यप 28 रन बनाने में कामयाब रहीं.

ताहलिया मैकग्राथ ने चटकाए तीन विकेट

ऑस्ट्रेलिया महिला 'ए' की तरफ से आखिरी वनडे में ताहलिया मैकग्राथ ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए. उनके अलावा एला हेवर्ड, अनिका लियरॉयड और सियाना जिंजर के खाते में क्रमशः दो-दो, जबकि लुसी हैमिल्टन को एक सफलता हाथ लगी.

27.5 ओवरों में जीत गई ऑस्ट्रेलिया

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 217 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया महिला 'ए' की टीम ने 27.5 ओवरों में महज एक विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली ने 85 गेंदों में 161.17 की स्ट्राइक रेट से 137 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके अलावा ताहलिया विल्सन ने 51 गेंद में 59, जबकि तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए राचेल ट्रैनमैन ने 31 गेंदों में नाबाद 21 रनों का योगदान दिया.

कैप्टन राधा यादव को मिली एकमात्र सफलता

भारतीय महिला टीम की तरफ से आखिरी वनडे में एकमात्र सफलता कैप्टन राधा यादव के हाथ लगी. उन्होंने छह ओवरों के स्पेल में 42 रन खर्च करते हुए ताहलिया विल्सन को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

