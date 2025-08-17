Asia Cup 2025: मोहम्मद कैफ ने 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, जानें कौन है टीम का तीसरा ओपनर

- मोहम्मद कैफ ने एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया है जिसमें अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं.
- टीम में तीन सलामी बल्लेबाज चुने गए हैं जिनमें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का नाम शामिल है.
- शुभमन को तीसरे ओपनर के रूप में चुना गया है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड दौरे और IPL में अच्छा प्रदर्शन किया है.
Mohammed Kaif Picks Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी टूर्नामेंट के लिए 19 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा. लोग जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि आगामी टूर्नामेंट में भारतीय टीम किन धुरंधरों के साथ संयुक्त अरब अमीरात रवाना होगी. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने दिया है. 44 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने आगामी टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर नजर आ रहे हैं.
कैफ की टीम में तीन ओपनर
मोहम्मद कैफ ने आगामी टूर्नामेंट के लिए कुल तीन सलामी बल्लेबाजों का चुनाव किया है. जिसमें विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का नाम शामिल है. भारतीय क्रिकेट में लगातार तीसरे ओपनर को लेकर बवाल मचा हुआ है. कुछ लोग तीसरे ओपनर के तौर पर गिल का चुनाव कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने प्रदर्शन के आधार पर यशस्वी जायसवाल का पक्ष लिया है. मगर कैफ गिल के साथ आगे बढ़े हैं.
What's your Asia Cup playing 11?— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 16, 2025
Tell us in the comments! pic.twitter.com/tQXc1TUvC8
गिल के चुनाव पर कैफ का विचार
बीते शुक्रवार को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, 'गिल और जायसवाल में से केवल एक ही खिलाड़ी इस क्रम के लिए जगह बना सकता है. इंग्लैंड दौरे पर कप्तान के रूप में गिल ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया. मुझे लगता है कि वह इस जगह के लिए प्रबल हकदार हैं. यही नहीं आईपीएल में भी उन्होंने खूब रन बनाए हैं. शायद प्लेइंग इलेवन में उन्हें मौका नहीं मिले. मगर बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में होना चाहिए.'
कैफ ने बैकअप विकेटकीपर के तौर पर इस खिलाड़ी का किया चुनाव
मोहम्मद कैफ ने बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा का चुनाव किया है. उनका कहना है, 'वह (जितेश) शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और आरसीबी को फाइनल तक लेकर गए. संजू सैमसन एशिया कप के लिए मुख्य विकेटकीपर होंगे. बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा को मौका मिलना चाहिए.'
एशिया कप 2025 के लिए मोहम्मद कैफ की तरफ से चुनी गई टीम
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और जितेश शर्मा (विकेटकीपर).
यह भी पढ़ें- जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम में करना चाहिए शामिल? आकाश चोपड़ा ने दिया सटीक जवाब
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं