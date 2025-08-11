'एक हाथ में बीयर की दो कैन, एक हाथ से कैच', क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया बेस्ट क्राउड कैच ऑफ द ईयर

BEST CROWD CATCH OF THE YEAR AND IT'S ONLY AUGUST: डार्विन में मैरारा क्रिकेट स्टेडियम में रविववार को दक्षिण अफ्रीका खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले (Aus vs SA) में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान वह देखने को मिला, जो यदा-कदा ही देखने को मिलता है. और जिसने भी देखा या देख रहा है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जा रही हैं. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में मेजबान टीम को 17 रन से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. कंगारू पारी के दौरान टिम डेविड (Tim David) ने 52 गेदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों से 83 रन बनाकर फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. खासकर इस लंबे कंद के बल्लेबाज ने एक से बढ़कर एक छक्के जड़े, लेकिन टिम डेविड का एक छक्का ऐसा रहा,जिसने उनसे ज्यादा वाहवाही दर्शकदीर्घा में उस फैन ने बटोरी, जिसने एक हाथ में बीयर की दो कैन होने के बावजूद बाएं हाथ से कैच लपक सभी को हैरान कर दिया. आप जरा कल्पना कीजिए कि एक हाथ में कुछ सामान हो और कोई उल्टे हाथ से कैच लपक ले, तो एक बार को यह कैसा नजारा रहेगा. बहरहाल, कैच की क्लिप सोशल मीडिया पर आई, तो देखते ही देखते फैंस के बीच तूफान सी वायरल हो गई. और चाहने वाले अपने ही ही अंदाज में कमेंट कर रहे हैं.

CALLING IT - BEST CROWD CATCH OF THE YEAR AND IT'S ONLY AUGUST!



Two cans in one hand, Kookaburra in the other. #AUSvSA pic.twitter.com/OHGSlI2y2w — cricket.com.au (@cricketcomau) August 10, 2025

फैंस को भरोसा नहीं हो रहा कि कोई ऐसे भी कैच पकड़ सकता है.

Two cans in one hand, Kookaburra in the other — 𝙉𝙤𝙡𝙖𝙣 𝙎𝙖𝙧𝙠𝙖𝙧 (@nolan_sarkar) August 10, 2025

इस फैन ने तो इसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्राउड कैच करार दिया है...बात में दम है

Probably the best crowd catch of all time — fasterbater (@fasterbater) August 10, 2025

वास्त में ऐसा लगा नहीं कि इस दर्शक को कैच पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा. इस कैच को उसने बहुत ही सहजता से लिया.

No pressure take it with calm — Harsimranjit Singh Kler (@HarsimranKler) August 10, 2025

इस प्रशंसक ने तो इस कैच की रिकॉर्डिंग भी कर ली. बढ़िया है..वह जब जी चाहे, तब-तब कैच का आनंद उठा सकते हैं