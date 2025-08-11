विज्ञापन
'एक हाथ में बीयर की दो कैन, एक हाथ से कैच', क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया बेस्ट क्राउड कैच ऑफ द ईयर

Aus vs Sa: फैन द्वारा सीमारेखा के बाहर पकड़ा गया यह सुपर से ऊपर कैच सोशल मीडिय पर तूफान सा वायरल हो रहा है

'एक हाथ में बीयर की दो कैन, एक हाथ से कैच', क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया बेस्ट क्राउड कैच ऑफ द ईयर
Australia vs South Africa, 1st T20: फैंस के बीच यह कैच चर्चा का विषय बना हुआ है
  • ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 17 रन से जीत हासिल की
  • टिम डेविड ने 52 गेंदों पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से 83 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती दी
  • एक फैन ने एक हाथ में बीयर की दो कैन होते हुए भी बाएं हाथ से शानदार कैच पकड़कर सभी को चकित किया
BEST CROWD CATCH OF THE YEAR AND IT'S ONLY AUGUST: डार्विन में मैरारा क्रिकेट स्टेडियम में रविववार को दक्षिण अफ्रीका  खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले (Aus vs SA) में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान वह देखने को मिला, जो यदा-कदा ही देखने को मिलता है. और जिसने भी देखा या देख रहा है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जा रही हैं. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में मेजबान टीम को 17 रन से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. कंगारू पारी के दौरान टिम डेविड (Tim David) ने 52 गेदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों से 83 रन बनाकर फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. खासकर इस लंबे कंद के बल्लेबाज ने एक से बढ़कर एक छक्के जड़े, लेकिन टिम डेविड का एक छक्का ऐसा रहा,जिसने उनसे ज्यादा वाहवाही दर्शकदीर्घा में उस फैन ने बटोरी, जिसने एक हाथ में बीयर की दो कैन होने के बावजूद बाएं हाथ से कैच लपक सभी को हैरान कर दिया. आप जरा कल्पना कीजिए कि एक हाथ में कुछ सामान हो और कोई उल्टे हाथ से कैच लपक ले, तो एक बार को यह कैसा नजारा रहेगा. बहरहाल, कैच की क्लिप सोशल मीडिया पर आई, तो देखते ही देखते फैंस के बीच तूफान सी वायरल हो गई. और चाहने वाले अपने ही ही अंदाज में कमेंट कर रहे हैं. 

फैंस को भरोसा नहीं हो रहा कि कोई ऐसे भी कैच पकड़ सकता है.

इस फैन ने तो इसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्राउड कैच करार दिया है...बात में दम है

वास्त में ऐसा लगा नहीं कि इस दर्शक को कैच पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा. इस कैच को उसने बहुत ही सहजता से लिया.

इस प्रशंसक ने तो इस कैच की रिकॉर्डिंग भी कर ली. बढ़िया है..वह जब जी चाहे, तब-तब कैच का आनंद उठा सकते हैं

