AUS vs RSA 2nd ODI:ऑस्ट्रेलिया को यह वनडे में आखिर क्या हुआ, यह ट्रेंड बहुत कुछ कहता है, इन 3 बातों से समझें

AUS vs RSA, 2nd ODI: शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान कंगारुओं को दूसरे वनडे में मात देकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली

AUS vs RSA 2nd ODI:ऑस्ट्रेलिया को यह वनडे में आखिर क्या हुआ, यह ट्रेंड बहुत कुछ कहता है, इन 3 बातों से समझें
  • ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर है लेकिन रैंकिंग में श्रीलंका और पाकिस्तान उससे काफी करीब हैं
  • कंगारू टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में दो सौ रन का आंकड़ा भी पार नहीं किया है
  • ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी आठ वनडे मैचों में से केवल एक ही मुकाबला जीता है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ऑस्ट्रेलियाा फिलहाल वनडे में दुनिया की तीसरे नंबर की टीम है, लेकिन जो उसकी तााजा तस्वीर आई, वह बहुत ही चौंकाने और चिंता में डालने वाली है! ICC वनडे में रैंकिंग में फिलहाल 36 मैचों में 103 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन श्रीलंका (103) और पाकिस्तान (100) उससे ज्यादा पीछे नहीं हैं. शुक्रवार को मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने कंगारुओं को तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले (Australia vs South Africa 2nd ODI) में 84 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर  ली. पहले वनडे में मेजबान टीम को 98 रन से हार का मुंह देखना पड़ा था. लेकिन यहां बात सीरीज हार से ज्यादा बड़ी है. चलिए आप इन 3 बड़ी बातों के बारे में जानिए और फिर खुद ही निष्कर्ष निकालिए कि हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं.  

ये स्कोर चिंता में डालने वाले हैं!

कंगारू टीम ने पिछले चार वनडे मैचों में क्रमश: 163, 140 (पाकिस्तान के खिलाफ), 198, 193 (दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ) बनाए हैं. और ये आंकड़े टी20 के नहीं, बल्कि  वनडे के हैं. एक बार को टी20 के होते, तो समझ में आता है, लेकिन पिछले चार वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी धरती पर दो सौ का भी आंकड़ा नहीं छू सकी.  चलिए और आगे बढ़ते हैं. 

हार पर हार हैरान करती है!

आप यह देखिए कि इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने  लाहौर में चैंपियंस ट्ऱॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ सफलतापूर्वक 352 रनों का पीछा किया था, लेकिन आज हालत यह है कि कंगारू पिछले 8 में से 1 ही वनडे मैच जीत सके हैं. मतलब हार पर हार!  समझ रहे हैं न आप, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है!

दक्षिण अफ्रीका ने ये क्या हाल कर दिया !

खेली जा रही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त सुनिश्चित करने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 10 में आठवीं वनडे सीरीज जीत सुनिश्चित कर ली. इसमें पिछली 5 लगातार सीरीज जीत शामिल हैं. और फिलहाल (दूसरे वनडे के बाद) दोनों देशों का आंकड़ा यह है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए आखिरी 21 मुकाबलों में 17 मैचों पर प्रोटीज ने  कब्जा किया है. 

