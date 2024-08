Aus vs Ind: "वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे अहम भारतीय खिलाड़ी साबित होगा", मैथ्यू दिग्गज हेडेन ने गिनवाईं वजह

इस साल के आखिरी में टीम रोहित (Rohit Sharma) पांच टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाएगी. इसके लिए समय अभी खासा है, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है. शुरुआत की है दिग्गज कंगारू पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडेन (matthew hayden) ने. हेडेन ने कहा है कि जब भारतीय टीम पांच टेस्ट की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, तो ऋषभ पंत उसके लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे क्योंकि पिछले दौरे पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज की जीत की भूख शानदार रही थी. दोनों देशों के बीच यह श्रृंखला 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी.

हेडेन ने बुधवार को यहां ‘सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स' के मौके पर पत्रकारों से कहा, ‘ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के अंदर जीत की भूख है और उसकी ‘मसल मेमोरी' (प्रक्रियात्मक स्मृति) शानदार है. पिछली बार जब वह वहां खेला था, तो वह अहम खिलाड़ी रहा था और ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को भी उसका खेल काफी पसंद आया था.'

It will be an even contest when India take on Australia in the Border-Gavaskar Test series later this year, according to Matthew Hayden.



