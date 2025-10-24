Aus vs Ind: फैंस की नजर सबसे बड़ी टक्कर पर, पूरी होगी ख्वाहिश, जानें पिछले 12 महीनों में कुलदीप कहां भारी हैं जंपा पर

Kuldeep Yadav V/S Adam Zampa: टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) सीरीज गंवा चुकी है, अब शनिवार को टीम इंडिया सम्मान बटोर पाएगी या नहीं, अब यह देखने की बात होगी. पिछले कई मैचों में फैंस को कई जोरदार टक्कर देखने को मिलीं, लेकिन दूसरे मैच में हार के बाद अब दोनों ही देशों खासकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस सबसे बड़ी टक्कर का इंतजार कर रहे हैं. और यह टक्कर है भारतीय कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav vs Adam Zampa) के बीच. लेकिन टक्कर से पहले यही 'गंभीर' सवाल हो चला है कि क्या कुलदीप यादव आखिरी मैच खेलेंगे भी? कहीं ऐसा तो नहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में भी कुलदीप को बाहर बैठा दिया जाएगा?

पिछले एक साल में जंपा वनडे में कुलदीप पर भारी

जब बात तीसरे वनडे से पहले पिछले एक साल में खेले गए वनडे मैचों की आती है, तो कंगारू रिस्ट स्पिनर जंपा कुलदीप यादव पर आंकड़ों के लिहाज से भारी पड़े हैं. जंपा ने इस दौरान खेले 12 मैचों में 19 विकेट चटकाए. जंपा ने 95.1 ओवरों में 6.10 प्रति ओवर की दर से रन खर्च किए. पारी में 4 विकेट एक बार आए.वहीं, कुलदीप यादव इस दौरान 7 मैचों में फेंके 64.1 ओवरों में 9 ही विकेट ले सके. कुलदीप का इकॉनमी रन-रेट (4.89) जरूर बेहतर रहा, लेकिन 7 ओवरो का पैमाना कम है. लेकिन टी20 में कुलदीप कंगारू बॉलर को इस समयावधि में मात पटखनी देने में कामयाब रहे.



टी20 में कुलदीप आगे, जंपा पीछे!

खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में कुलदीप यादव ने 7 मैचों में फेंके 25.1 ओवरों में 17 विकेट लिए. उनका इकॉनमी रन-रेट 9.25 का रहा, तो पारी में 4 विकेट यादव ने 2 बार लिए. वहीं, जंपा ने कुलदीप से दो गुने यानी 14 मैच खेले. और इसमें फेंके 48 ओवरों में उन्होंने 20 विकेट लिए. प्रति ओवर 8. 02 रन प्रति ओवर की दर के साथ. और यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि टी20 में कुलदीप यादव प्रतिद्वंद्वी जंपा पर कितने भारी हैं. मतलब वनडे में जो नुकसान कुलदीप जंपा के खिलाफ झेल रहे हैं, उसे उन्होंने टी20 में पूरा कर दिया है.