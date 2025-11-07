विज्ञापन
विशेष लिंक

AUS vs IND 5th T20I: टीम गिल की नजर सीरीज जीत पर, जानें कैसा रहेगा, मौसम, दोनों संभावित टीम, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

Australia vs India, 5th T20I: टीम गिल के लिए कंगारुओं को उनकी धरती पर मात देने का अच्छा मौका है. इसी लिहाज से मुकाबला बहुत बड़ा बन चला है

Read Time: 3 mins
Share
AUS vs IND 5th T20I: टीम गिल की नजर सीरीज जीत पर, जानें कैसा रहेगा, मौसम, दोनों संभावित टीम, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
India tour of Australia, 2025:

India tour of Australia, 2025: पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त ले चुकी टीम सूर्यकुमार आखिरी और बहुत ही अहम मुकाबले में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज फतह के इरादे से मैदान पर उतरेगी. मेजबान भले ही सीरीज नहीं जीत  सकता, लेकिन कंगारुओं के पास यह आखिरी मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर करने का मौका है. ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक आक्रामक रवैये को प्रधानता दी है और आखिरी मैच में भी मेजबान इसी एप्रोच के साथ मैदान पर उतरेगी, लेकिन पिछले मैच में भारतीय स्पिन तिकड़ी ने कंगारुओं की आक्रामकता का नशा काफूर कर दिया. चलिए मुकाबले की खास बातें जान लीजिए:

पिच और मौसम का मिजाज

साल के इस समय के दौरान मैच के दिन की शाम तेज बारिश की उम्मीद है, तो वहीं गाबा की इस पिच पर बहुत ही ज्यादा पेस और उछाल रेगी, लेकिन यहां रन भी बनाए जा सकते हैं. बिग बैश लीग में  यहां कई हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं. 

इन पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से जोश इंग्लिस के लिए यह सीजन खासा निराश करने वाला रहा है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले चोटिल हो गए थे और उन्होंने उबरने में खासा समय लिया. इस सीरीज में इंग्लिस ने 3 मैचों में 33 रन बनाए हैं. स्पिन अच्छी तरह खेलने जाने के लिए प्रसिद्ध रहे इंग्लिस को अक्षर पटेल ने पिछले मैच में गजब गच्चा दिया. भारत के नजरिए से कुछ ऐसा ही हाल शुभमन गिल का रहा है. गिल के लिए यह दौरा यादगार नहीं रहा है. बिना कप्तानी के खेल रहे गिल के खेल में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. गिल 4 मैचों की इतनी ही पारियों में 34.33 के औसत 103 रन बनाए हैं. 

भारत की XI में कोई बदलाव नहीं होगा!

ऑस्ट्रेलिया: 1. मिचेल मार्श (कप्तान) 2. मैट शॉर्ट 3. जोश इंग्लिस (विकेटकीपर) 4. टिम डेविड 5. मिच ओवन/जोश फिलिप 6. मारकस  स्टोइनिस 7.ग्लेन मैक्सवेल 8. झेवियन बार्टलेट 9. बेन ड्वाशुइस 10. नॉथन 11. एडम जंपा

भारत: 1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. अभिषेक शर्मा 3. शुभमन गिल 4. तिलक वर्मा 5. अक्षर पटेल 6. वॉशिंगटन सुंदर 7. जितेश शर्मा 8. शिवम दुबे 9. अर्शदीप सिंह 10. वरुण चक्रवर्ती 11. जसप्रीत बुमराह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suryakumar Ashok Yadav, Mitchell Ross Marsh, India, Australia, Cricket, Australia Vs India 11/08/2025 Auin11082025258933
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com