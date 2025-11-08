Aus vs Ind 5Th T20I: भारत ने 2-1 से कब्जाई सीरीज, सीरीज के ये यादगार 8 पल फैंस की यादों में रह जाएंगे

Australia vs India, 5th T20I: शनिवार को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 मैच का अंजाम भी ठीक वही हुआ, जो सीरीज के आगाज के मुकाबले में हुआ था. दोनों ही मैचों पर बारिश ने पानी फेरते हुए मुकाबले को रद्द कर दिया, लेकिन करोड़ों भारतीयों सहित फैंस को सीरीज में कई यादगार पल देखने को मिले, या ऐसे पल जो सीरीज के दौरान फैंस, कमेंटेटर या पूर्व क्रिकेटरों की बातों में छाए रहे. ऐसे ही खास पलों में हम आपके लिए 8 वो पल लेकर आए हैं, जो आपके सामने संक्षिप्त रूप से खत्म हुई सीरीज की तस्वीर को भी बयां करेंगे.

1. बारिश से आगाज, बारिश से समापन

कंगारुओं के खिलााफ पांच मैचों की सीरीज के तहत मैनुका ओवल में खेले गए पहले मुकाबले के बारिश से रद्द होने के साथ सीरीज का आगाज हुआ, तो नियमित अंतराल पर बारिश का खासा रहा था. जहां बारिश पर पहले मैच ने पानी फेरा, तो ब्रिस्बेन में शनिवार को आखिरी मुकाबला भी बारिश और खराब मौसम ने धो दिया. दो मैच बारिश से धुलने के कारण सीरीज बेमजा हो गई. हालांकि, भारत 2-1 से सीरीज कब्जाने में सफल रहा.

2. ऑस्ट्रेलिया की जीत और भारत की वापसी

मेलबर्न में हेजलवुड के हल्ला बोल से भारतीय टॉप ऑर्डर हिल कर रह गया. टिम सूर्यकुमार ने 5 विकेट ही 49 रन पर गंवा दिए, तो आठवें ओवर में ही मैच की तस्वीर साफ हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने मैच 4 विकेट से जीता, लेकिन होबार्ट में तीसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. टिम डेविड के 64 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट प 186 रन बनाए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के 23 गेंदों पर आतिशी 49 रन से भारत ने 5 विकेट से मैच जीतकर स्कोर 1-1 कर दिया.

3. कैनबरा में भारत का स्कोर बचाव, हासिल कर ली बढ़त

कैनबरा में चौथे मुकाबले में भारत ने 8 विकेट पर बनाए 167 रनों का बचाव किया. ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 119 रनों पर सिमट गई, तो ये पल करोड़ों भारतीय फैंस को बहुत ही सुकून देने वाले रहे. भारतीय बॉलरों ने दिखाया कि कम स्कोर होने के बावजूद वह इसका बचाव कर सकते हैं.

4. स्पिनरों ने पैदा किया अंतर, सुंदर के 8 गेंदों में 3 विकेट

भारत अगर कैनबरा में बढ़त लेने में सफल रहा, तो उसके पीछे भारतीय स्पिन तिकड़ी चर्चा का विषय बन गई. वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 8 गेंदों के भीतर 3 विकेट चटकाए, तो लेफ्टी स्पिनर अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए. भारतीय स्पिनरों ने दिखाया कि भले ही हालात ऑस्ट्रेलियाई हों, लेकिन वे इन हालात में भी चमकना अब जान गए हैं.

5. भारतीयों को अच्छा लगा कंगारुओं का ढहना

इसी मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी वास्तव में ढह गई. इस नजारे ने भारतीय फैंस को खासी खुशी प्रदान की. एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 67 रन था, लेकिन कंगारुओं ने 9 विकेट सिर्फ 52 रन के भीतर गंवा दिए. और ऑस्ट्रेलियाई टीम 119 रनों पर सिमट गई

ONE OF THE BIGGEST EVER SIXES BY TIM DAVID. 🤯



pic.twitter.com/ZdhUtH31jG — Haydos🛡️ (@GovindIstOdraza) November 6, 2025

6. टिम डेविड का सबसे लंबा रिकॉर्डेड छक्का!

वहीं, यादगार पलों के तहत दूसरे टी20 में टिम डेविड का जड़ा गया छक्का भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. और इसकी खासी चर्चा फैंस और पूर्व क्रिकेटरों के बीच रही. टिम डेविड के इस आसमानी छक्के ने 129 मीटर की दूरी तय की. यह पुरुष टी20 में अभी तक का सबसे लंबा छक्का है. लेकिन टिम के शॉटों में निरंतरता नहीं दिखी, तो बड़े शॉटों से ऑस्ट्रेलिया को जीत नहीं मिल सकी.



7. भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाई गहराई

चौथे टी20 मुकाबले में जहां गिल ने 46 रन बनाए, तो अभिषेक शर्मा (28) और शिवम दुबे ने (22) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. भारत ने इस मैच से दिखाया कि टीम बड़ा स्कोर बनाने के लिए सिर्फ एक या दो बल्लेबाजों पर ही निर्भर नहीं है. और जरूरत पड़ने पर उसके नीचे के बल्लेबाज भी योगदान देने में सक्षम हैं.





8. भारत की तीसरी सीरीज जीत और सूर्यकुमार के हाथों में ट्रॉफी

अब ऑस्ट्रेलिया धरती पर टीम इंडिया कप्तान को हाथों में ट्रॉफी लेने से ज्यादा सुखद पल भला कौन सा होगा. यह ऑस्ट्रेलिया में भारत की एक और टी20 और कुल मिलाकर तीसरी सीरीज जीत रही. आखिरी मैच रद्द तो हो गया, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ट्रॉफी करोड़ों भारतीय फैंस के लिए यादगार पलों में तब्दील करा गई.