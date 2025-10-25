Aus vs Ind 3rd ODI: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, मेगा रिकॉर्ड, 54 साल में कारनामा करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई

Travis Head's big record: भारत के खिलाफ खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज में जब-जब लगा कि ट्रेविस हेड (Travis Head) का बल्ला बोलने जा रहा है, तभी वह चलते बने. पिछले काफी लंबे समय से फॉर्म के लिए जूझ रहे हेड के साथ कुछ ऐसा ही भारत के खिलाफ सिडनी में तीसरे वनडे (Aus vs Ind) में भी हुआ. 25 गेंदों पर 6 शानदार चौकों से 29 रन बनाए. जब लगा कि आज तो बल्ले से पचासा निकलेगा ही निकलेगा, तब सिराज को कट करने की कोशिश में प्वाइंट पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों लपके गए, लेकिन आउट होने से पहले ही हेडिड ने वह कारनामा कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के 54 साल के वनडे इतिहास में पहले कोई दूसरा नहीं कर सका.

Tests ✅

ODIs ✅

T20Is ✅



TRAVIS HEAD - WHAT A BATTER IN ALL FORMATS...!!! pic.twitter.com/NX5RyjwWAD — Johns. (@CricCrazyJohns) October 25, 2025

खराब फॉर्म के साथ इतिहास

इस छोटी पारी के साथ ही ट्रेविस हेड ने वनडे में तीन हजार रन पूरे कर लिए, लेकिन बात इससे अलग है. दरअसल हेड ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में पारियों के लिहाज से सबसे तेज तीन हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. वह दूसरे नंबर पर काबिज स्टीव स्मिथ को पछाड़कर इस मामले में अब किंग बन चुके हैं. जानिए किन कंगारू बल्लेबाजों ने पिछले 54 सालों में तीन हजार रन के लिए कितनी पारियां ली हैं.

पारी बल्लेबाज

76 ट्रेविस हेड



79 स्टीव स्मिथ

80 माइकल बेवन/जॉर्ड वैली

81 डेविड वॉर्नर



लेकिन जब बात गेंदों के लिहाज से दुनिया में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने की आती है, तो इस मामले में हेड काफी पीछे रह गए. इस पहलू से वह दुनिया चौथे नंबर पर हैं. चलिए यह भी जान लें कि वनडे इतिहास में किस बल्लेबाज ने सबसे तेज तीन हजार रन बनाने के लिए कितनी गेंदों का सहारा लिया

गेंद बल्लेबाज देश

2440 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया

2533 जोस बटलर इंग्लैंड

2820 जेसन रॉय इंग्लैंड

2839 ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया

2842 जॉनी बैर्यस्टो इंग्लैंड

