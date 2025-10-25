विज्ञापन
Aus vs Ind 3rd ODI: रोहित की यह सुपर चाल, हर्षित राणा ने कर दिया काम

Australia vs India: हर्षित राणा को लेकर पूरी सीरीज में सवाल होते रहे, लेकिन आखिरी वनडे तक आते-आते दिखाया कि उनका टेम्प्रामेंट ऐसा है कि लोगों की बातों का तो उसर उन पर नहीं ही होगा

India tour of Australia, 2025:

Harshit Rana vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में रविवार तक आते-आते तीन मैचों की सीरीज में जिस भारतीय खिलाड़ी को सबसे ज्यादा फैंस का गुस्सा झेलना पड़ा है, वह हर्षित राणा (Harshit Rana) रहे हैं. पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने कुछ तीखा कहा, चाहे फिर किसी और ने, लेकिन राणा ने दिखाया कि उनके पास शानदार टेम्प्रामेंट है. आखिरी वनडे में एक समय राणा के शुरुआती स्पेल के बाद लग रहा था कि उन्हें एक बार फिर से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ेगा. पहले स्पेल में राणा ने चार ओवर में बिना विकेट लिए 21 रन दिए, लेकिन दूसरे स्पेल में फेंके अपने पांचवें से सातवें ओवर के बीच 18 गेंदों के भीतर बहुत कुछ बदल दिया. हालांकि इसमें बड़ा योगदान श्रेयस अय्यर का रोहित शर्मा की सुपर चाल का भी रहा. कुल मिलाकर राणा ने मुकाबले को यादगार बनाते हुए मैच में 4 विकेट लिए.

यह तो अय्यर का विकेट था!

राणा के  खुदे के फेंके छठे ओवर की चौथी गेंद पर जमकर खेल रहे ऐलेक्स कैरी का जैसा कैच श्रेयस अय्यर ने लपका, वह हालिया समय के सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक रहा. शॉर्ट थर्ड-मैन पर खड़े अय्यर ने पीछे की ओर  दौड़ते हुए जैसा कैच लिया, उसे देखते हुए अगर यह कहा जाए कि यह अय्यर का विकेट था, तो गलत नहीं होगा! इसके बाद राणा को अगला विकेट दिलाया रोहित की सुपर चाल ने

रोहित की सुपर चाल, राणा का हो गया काम 

हर्षित के अगले ओवर से पहले रोहित उनके साथ लंबी बातचीत की. यहीं से नए बल्लेबाज माइकल ओवन के खिलाफ रणनीति का जन्म हुआ. बल्लेबाज एकदम नया था, तो रोहित के जोर देने पर गिल ने उन्हें पहली स्लिप में तैनात कर दिया. राणा ने ठीक वहीं टप्पा रखा, जहां जरूरत थी, बल्लेबाज का किनारा, गेंद रोहित के हाथों, रोहित की सुपर चाल काम कर गई, राणा को दूसरा विकेट मिल गया.ॉ

समग्र प्रदर्शन से दिया शानदार जवाब

कुल मिलाकर सिडनी का मुकाबला हर्षित राणा के लिए यादगार बन गया. आलोचना झेल रहे हर्षित ने कंगारू पारी के आखिरी दो विकेट भी चटकाते हुए आलोचकों को बैकफुट पर ला दिया. राणा ने आखिरी दो विकेट पिछले मैच के हीरो कूपर कोनोली और जोश हेजलवुड का लिया, जिसने राणा के कोटे को शानदार बना दिया. राणा ने कुल मिलाकर 8.4 ओवरों में 39 रन देकर 4 विकेट लिए. यह प्रदर्शन न केवल हर्षित का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि कृष्णाचारी श्रीकांत जैसे दिग्गजों के स्वर भी उनके खिलाफ शांत होंगे


 

