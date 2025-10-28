विज्ञापन
AUS vs IND 1st T20I: पहले टी20 में XI में जगह के लिए राणा की टक्कर 2 सितारों के साथ, यह भारतीय टीम उतरेगी मैदान पर

AUS vs IND 1st T20I: ये दुबई की पिच नहीं हैं, जहां भारत ने 3 स्पिनर खिलाए थे. हालात बदल गए है, तो XI का संयोजन भी बदल गया है. और इसी ने राणा का मुकाबला 2 सितारों से करा दिया है

AUS vs IND 1st T20I: पहले टी20 में XI में जगह के लिए राणा की टक्कर 2 सितारों के साथ, यह भारतीय टीम उतरेगी मैदान पर
India tour of Australia, 2025: हर्षित राणा ने सिडनी में आखिरी वनडे मे 4 विकेट लिए थे
Australia vs India 1st T20I: वनडे  सीरीज खत्म, अब नई कहानी की  शुरुआत होगी. एक तरफ वनडे का विश्व चैंपियन, तो दूसरी तरफ टी20 का. मतलब बुधवार से शुरू होने जा रही पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत फिर से आमने सामने होंगे. चर्चा शुरू हो गई है कि कैनबरा में भारतीय XI क्या होगी? अब एक बात तो साफ है कि कैनबरा दो महीने पहले का दुबई तो नहीं ही है, जब एशिया कप में टीम सूर्यकुमार ने पाकिस्तान को फाइनल सहित तीनों मैचों में मात दी थी. ऑस्ट्रेलिया की पिचें दुबई की तरह तो नहीं हैं, जहां आप तीन स्पिनर खिलाएंगे? जाहिर है कि इलेवन में बदलाव होगा ही होगा. और यहां पेंच इस बात का है कि सिडनी में चार विकेट लेने वाले हेड कोच के चहेते हर्षित राणा को एक जगह के लिए एक नहीं, बल्कि दो-दो सितारों से मुकाबला करना पड़ेगा. 

कैनबरा की पिच दोनों के लिए मददगार

बुधवार को खेले जाने वाले मुकाबले में मनुका ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए भी फिट है, तो पेसरों के लिए भी अच्छी मदद है. जाहिर है कि यहां भारतीय प्रबंधन पेसरों पर ज्यादा दांव लगाएगा. ऐसे में दुबई में दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ इलेवन से बाहर बैठने वाले अर्शदीप की तो हर हाल में वापसी होगी ही होगी, लेकिन सवाल यह है कि हर्षित का क्या होगा, जिन्होंने हाल ही में 4 विकेट चटकाए?

इन 2 सितारों से भिड़ गए हर्षित राणा, कौन पाएगा XI का टिकट?

अर्शदीप के साथ दूसरे छोर पर वनडे सीरीज से बाहर रहे जसप्रीत बुमराह रहेंगे ही रहेंगे. ऐसे में हर्षित को एक जगह के लिए मुकाबला करना होगा कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों के साथ. मतलब इन तीनों में से किसी एक को ही जगह मिल पाएगी क्योंकि आप अक्षर पटेल को छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता? और न ही शिवम दुबे को जिन्होंने  पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 22 गेंदों पर शानदार नाबाद 33 रन बनाए थे. पर एक सवाल यहां स्वाभाविक रूप से पैदा हो चला कि कहीं रिंकू तो बाहर नहीं कर दिए जाएंगे? चलिए एक बार संभावित XI पर गौर फरमा लें:

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. अभिषेक शर्मा 3. शुभमन गिल 4. तिलक वर्मा 5. संजू सैमसन 6. शिवम दुबे 7.अक्षर पटेल 8.कुलदीप यादव/हर्षित राणा 9. हर्षित राणा/वरुण चक्रवर्ती 10.अर्शदीप सिंह 11. जसप्रीत बुमराह

