IND vs AUS 1st ODI: पर्थ की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, किस टीम की होगी जीत? जानें सबकुछ

AUS vs IND, 1st ODI, India tour of Australia, 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. यह वनडे सीरीज कई मायनों में खास है. सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज भी खेली जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे.ऐसे में, वनडे सीरीज दोनों दिग्गजों के प्रशंसकों के लिए खास अहमियत रखती है. रोहित और कोहली की बल्लेबाजी पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे में हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अबतक कुल 152 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 58 मैच में जीत मिली तो वहीं, 84 मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में सफल रही है. 10 मैचों का कोई परिणााम नहीं निकला है. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला जाएगा.

पर्थ की पिच क्या असर दिखाएगी

ऑप्टस स्टेडियम की पिच अपनी तेज गति और उछाल के लिए जानी जाती है, जो इसे शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल सतहों में से एक बनाती है. यहां खेले गए 3 वनडे मैचों में, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने दो बार जीत हासिल की है, और पहली पारी का औसत स्कोर केवल 183 के आसपास रहा है. तेज गेंदबाज इस पिच पर हावी होते हैं और स्पिनरों की तुलना में पांच गुना अधिक विकेट लेते हैं. बल्लेबाजों को स्ट्रोक लगाने से पहले अतिरिक्त उछाल के साथ जल्दी से तालमेल बिठाना होगा, हालांकि, एक बार पिच पर जम जाने के बाद, यहां बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर्थ में टॉस महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टीमें पिच के आसान होने पर दूधिया रोशनी में लक्ष्य का पीछा करना पसंद करती हैं.

पर्थ में मौसम कैसा करेगा

रविवार के लिए मौसम का पूर्वानुमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुहावने तापमान के साथ क्रिकेट के लिए अनुकूल दिख रहा है. इस वेन्यू के ट्रैक इतिहास को देखते हुए 260 के आसपास का स्कोर काफी प्रतिस्पर्धी साबित हो सकता है.

किस टीम की होगी जीत

भारत पहले वनडे में लगातार 5 जीत के साथ एक मज़बूत, संतुलित बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी क्रम के साथ एक मामूली दावेदार के रूप में उतरेगा, ऑस्ट्रेलिया अपने तेज़ गेंदबाज़ी और टॉप क्रम के आक्रामक खेल पर निर्भर करेगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घर में खेल रही है जिसका कंगारू टीम को फायदा मिलेगा. ऐसे में यह मैच 50-50 होने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया संभावित इलेवन

मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस

भारत संभावित इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (वीसी), केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

विराट कोहली (भारत): यह अनुभवी बल्लेबाज़ मध्यक्रम में भारत का मुख्य आधार बना हुआ है. कोहली की बल्लेबाजी पर सबकी नजर रहेगी.

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया): यह अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ अपने घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा सकते हैं. स्टार्क पर्थ की उछाल भरी पिच का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे.

शुभमन गिल (भारत), पहली बार भारत की कप्तानी वनडे में करने वाले हैं. ऐसे में गिल पर सबकी नजर रहेगी.

रोहित शर्मा (भारत)- भारत के हिट मैन की बल्लेबाजी को देखने के लिए फैन्स काफी उत्सुक है. रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी बल्लेबाजी से मैच को बदल सकते हैं.

ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)- ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड, हमेशा से भारत के लिए खतरा रहे हैं. ऐसे में वनडे सीरीज में ट्रेविस हेड के परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहेगी.