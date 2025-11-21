विज्ञापन
Aus vs Eng 1st Test: 'यह एशेज के पहले ही दिन क्या हुआ', आकाश चोपड़ा ने उठाया सवाल

The Ashes, 2025-26: पहले ही दिन एशेज में खासी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिली, लेकिन जो हुआ, उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था

दुनिया के करोड़ों क्रिकेटप्रेमियों के लिए शुक्रवार का दिन एक अलग ही दिन था. वजह थी कि एशेज 2025-26 (Ashes 2025) के तहत पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Aus vs Ing) के बीच पहले टेस्ट का आगाज हुआ, लेकिन पहले ही दिन जो हाल देखने को मिला, उससे खासकर भारत के पूर्व क्रिकेटरों और फैंस को मजे लेने का मौका मिल गया. वजह यह रही कि ईडेन गॉर्डन की पिच को लेकर हाल ही में तमाम पश्चिमी देशों के क्रिकेटर अपनी ही हांक रहे थे, लेकिन जब पर्थ टेस्ट के पहले ही दिन 19 विकेट गिर गए, तो इस बात को लेकर भारतीयों के कान खड़े हो गए. आकाश ने एक के बाद एक X पर कई मैसेज पोस्ट किए. 

आकाश ने यह मैसेज तब पोस्ट किया, जब दिन का 17वां विकेट नहीं ही गिरा था. चोपड़ा ने लिखा, ' पहले दिन 16 विकेट पहले ही गिर चुके हैं. जो आज हुआ, वह मैंने ज्यादा नहीं देखा है. अब जबकि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, तो क्या यह कहना उचित होगा कि यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी पिच है? क्या यह अनप्लेबल बॉलिंग है? खराब बल्लेबाजी? आपका क्या अनुमान है?

आकास ने फिर एक मैसेज 19 विकेट गिरने के बाद किया. चोपड़ा ने लिखा कि अगर यही भारत में हो गया होता, तो इसे टेस्ट क्रिकेट की डेथ करार दिया जाता

इस विषय को चोपड़ा ने आखिरी पोस्ट के साथ खत्म किया सवाल के साथ. उन्होंने लिखा, अगर पिच खराब नहीं है, तो इस बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे

