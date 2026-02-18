विज्ञापन
औकिब नबी: जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी सफल चेज़ के गुमनाम हीरो

Nabi leads J&K to brink of historic Ranji final: औकिब नबी ने शानदार 9 विकेट लिए और ज़बरदस्त बैटिंग की, जिससे जम्मू-कश्मीर ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने के करीह है

Jammu and Kashmir's Historic Ranji Trophy: तेज गेंदबाज आकिब नबी के हरफनमौला खेल से जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में पहुंची है   मैच में 9 विकेट लेने वाले नबी ने जम्मू कश्मीर की पहली पारी में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 42 रन की अहम पारी खेली जिससे जम्मू कश्मीर की टीम ने बंगाल की टीम पर बड़ी बढ़त हासिल करने में सफल रही थी. 

नबी के हरफनमौला खेल ने भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को फीका कर दिया. शमी ने जम्मू कश्मीर की पहली पारी में 22.1 ओवर में 90 रन देकर आठ विकेट लिये.  बंगाल की पहली पारी में 328 रन के जवाब में जम्मू कश्मीर की पहली पारी 302 रन पर सिमटी.

पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले नबी ने दूसरी पारी में भी चार विकेट झटके जिससे बंगाल की टीम दूसरी पारी में महज 25.1 ओवर में 99 रन पर आउट हो गयी और जम्मू कश्मीर को जीत के लिए महज 126 रन का लक्ष्य मिला. 

लक्ष्या पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर की टीम ने चौथे दिन अबतक ये खबर लिखे जाने तक 56 रन तीन विकेट पर बना लिए थे. टीम को अब जीत के लिए 70 रनों की दरकार है. 

पहली बार फाइनल में पहुंचने के करीब

जम्मू-कश्मीर ने शुभम खजूरिया (एक) और यावर हसन (छह) के विकेट लगातार ओवरों में आकाश दीप की गेंद पर गंवा दिए, लेकिन बाएं हाथ के शुभम पुंडीर 37 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 23 रन बनाकर नाबाद लौटे और बेहद संयमित दिखे. क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ दूसरी पारी में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पर अर्धशतक जड़ने वाले युवा वंशज शर्मा को इस मैच में नंबर चार पर पदोन्नत किया गया। वह 25 गेंदों की धैर्यपूर्ण पारी में नौ रन बनाकर खजूरिया का साथ दे रहे हैं. 

यह जोड़ी दिन का खेल खत्म होने के बाद जब पवेलियन लौटी तो जम्मू-कश्मीर खेमे ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. रणजी ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेल रहा जम्मू कश्मीर अब फाइनल में पहुचने के करीब है. घरेलू मैदान का फायदा मिलने के बावजूद बंगाल को अब फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए असाधारण वापसी करनी होगी. 
 

