'आपका कप्तान एक हिंदू है', बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट को पूर्व भारतीय दिग्गज ने बताया बचकाना हरकत

Atul Wassan on Bangladesh Boycotts T20 World Cup: बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप को बहिष्कार करने को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने रिएक्ट किया है और बांग्लादेश की इस हरकत को बचकाना करार दिया है. भारत के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने ANI से कहा कि "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को लिटन दास की कप्तानी का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव कम करने के मौके के तौर पर करना चाहिए, न कि अपने मैच भारत से बाहर कराने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए."

वासन ने कहा कि "बांग्लादेश को इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि उनका कप्तान एक हिंदू है, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव को कम किया जा सके. "

उन्होंने यह भी कहा कि "2026 के T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले मैचों की जगह बदलने से आईसीसी के लिए लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें पैदा होंगी, इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम हैं और सुझाव दिया कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट को तनाव कम करने के लिए दोस्ती के हाथ के तौर पर देखे."

वासन ने अपनी बात रखते हुए कहा, "यह ICC के लिए एक लॉजिस्टिकल बुरा सपना है. T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां इतने लंबे समय से चल रही हैं, और अब टूर्नामेंट इतना करीब होने पर ऐसा करना संभव नहीं है. मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई सुरक्षा समस्या होगी, हमारे पास यहां फुलप्रूफ सुरक्षा और सेफ्टी के उपाय हैं. और आपका कप्तान एक हिंदू है, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट को शांति की निशानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और चल रहे तनाव को कम करना चाहिए."

बता दें कि आईसीसी ने बुधवार को पुष्टि की कि T20 वर्ल्ड कप 2026 तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा, जिसमें बांग्लादेश के मैच भारत में खेले जाएंगे. यह फैसला बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुई आईसीसी बोर्ड की मीटिंग के बाद लिया गया, जो बांग्लादेश के अपने मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग के बाद आगे की राह पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी.