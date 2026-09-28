एक भी गेंद का खेल नहीं, पाकिस्तान ही सेमीफाइनल में क्यों पहुंचा? जवाब यहां है

जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 में सोमवार सुबह पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त पाकिस्तान और एसोसिएट्स देश हांगकांग के बीच क्वार्टरफाइनल मुकाबला खेला जाना था. लेकिन बारिश के कारण एक भी गेंद का खेल नहीं हुआ. और पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हांगकांग का क्या दोष था? फैंस बातें कर रहे हैं कि आखिर हांगकांग की क्या गलती रही? चलिए डिटेल से जान लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ. लगातार होती झमाझम बारिश के चलते पाकिस्तान और हांगकांग, चीन के बीच होने वाले मैच में टॉस का सिक्का भी नहीं उछाला जा सका और अंपायर्स को अंत में मैच को रद्द करने का फैसला लिया.



इस बड़ी वजह से मिली पाकिस्तान को इंट्री

दरअसल फैंस के तमाम सवालों का जवाब यह है कि आईसीसी रैंकिंग में हांगकांग और चीन दोनों से ऊपर होने के कारण पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिला. खेल महाकुंभ का नियम ही यही है. आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान छठे नंबर पर काबिज है, जबकि हांगकांग, चीन 24वें नंबर पर है. पाकिस्तान अब 1 अक्टूबर को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा.

भारत का मुकाबला भी हुआ रद्द

वहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया है. मैच रद्द होने के कारण भारतीय टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अब सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. एशियन गेम्स क्रिकेट इवेंट में अब तक भारत और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. दो और टीमें कौन होगी, इसका फैसला भी जल्द होगा. नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और बांग्लादेश में से दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी.

F & Q: Frequently Asked Questions

प्र.1:- यदि बारिश या अन्य कारणों से नॉकआउट (क्वार्टरफाइनल या सेमीफाइनल) मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है, तो विजेता का फैसला कैसे होता है?

उ.: यदि बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ता है और कोई रिजर्व डे या ओवर-कट का विकल्प नहीं बचता है, तो आईसीसी टी20/वनडे रैंकिंग (टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार निर्धारित रैंकिंग) में बेहतर स्थान पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है.

प्र.2:- क्या इस नियम में ग्रुप स्टेज और नॉकआउट (क्वार्टरफाइनल/सेमीफाइनल) मैचों के लिए कोई अंतर होता है? उ.: हां, आमतौर पर ग्रुप चरण के मैचों में बारिश की स्थिति में दोनों टीमों को 1-1 अंक बांट दिए जाते हैं, लेकिन नॉकआउट चरण (जैसे क्वार्टरफाइनल या सेमीफाइनल) में मैच का परिणाम निकलना अनिवार्य होता है. इसलिए, नॉकआउट मुकाबलों में मैच पूरी तरह धुलने की स्थिति में रैंकिंग को आधार बनाया जाता है.

प्र.3:- हांगकांग की क्या गलती थी कि मैच रद्द होने पर पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया?

उ.: इसमें हांगकांग की कोई गलती नहीं थी. यह पूरी तरह से टूर्नामेंट के पहले से निर्धारित नियमों और टीमों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग पर आधारित है. चूंकि आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान (छठे स्थान पर) हांगकांग (24वें स्थान पर) से काफी ऊपर है, इसलिए नियम के मुताबिक पाकिस्तान को आगे जाने का मौका मिला.

प्र.4:- क्या भारत और अफगानिस्तान के क्वार्टरफाइनल मैच में भी यही रैंकिंग वाला नियम लागू होगा?

उ.: जी हाँ, यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है और टॉस तक नहीं हो पाता है, तो इसी नियम के तहत भारत (जो टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है) को अफगानिस्तान (10वें स्थान पर) से बेहतर स्थिति में होने के कारण सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जाएगा.

प्र.5:- क्या एशियाई खेलों (एशियन गेम्स) के क्रिकेट टूर्नामेंट में मैचों के लिए कोई 'रिजर्व डे' (आरक्षित दिन) का प्रावधान नहीं होता है?

उ.: मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स (जैसे एशियन गेम्स) का शेड्यूल बहुत緊 होता है और सभी खेलों के लिए सीमित दिन तय होते हैं. यही कारण है कि अधिकांश नॉकआउट मैचों के लिए अलग से रिजर्व डे नहीं रखे जाते हैं, और मैच रद्द होने की स्थिति में रैंकिंग ही अंतिम विकल्प बनती है.

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