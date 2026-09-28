India vs Afghanistan , Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है. मैच रद्द होने के कारण भारतीय टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. ऊंची रैंकिंग की वजह से भारत सेमीफ़ाइनल में पहुंचा है. अब सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. एशियन गेम्स क्रिकेट इवेंट में अबतक भारत और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. दो और टीमें कौन होगी, इसका फैसला भी जल्द होगा. नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और बांग्लादेश में से दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी.

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रित बुमरा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम, यश ठाकुर

अफगानिस्तान: दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक, इमरान मीर, नजीबुल्लाह जादरान, इस्मत आलम, करीम जनत, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, खालिद तानिवाल, मोहम्मद अकरम, फरीदून दाऊदजई, फरमानुल्लाह सफी, हसन इसाखिल, फैसल शिनोजादा, अरब गुल मोमंद

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भारत का सेमीफाइनल किससे?

अब 1 अक्टूबर को भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच खेलने एशियन गेम्स में उतरेगी. सेमीफाइनल में भारतीय टीम सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले तीसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा. इससे पहले पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग का मैच धुल गया था, जिसके चलते पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी. पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश या मलेशिया के साथ मुकाबला करेगी.