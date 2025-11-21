Asia Cup Rising Stars 2025: वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल से पहले ही कर दिए 5 बड़े कारनामे, क्या अब सेलेक्टर्स लेंगे यह बड़ा फैसला

Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Rising Stars Asia Cup) में भारत का अभियान शुक्रवार को निराशा के साथ खत्म हुआ. सेमीफाइनल में सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने भारत ए से क तय दिख रही जीत छीनकर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. बहरहाल, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) इस टूर्नामेंट के जरिए भारत ए के लिए बड़ी देने साबित हुए. और भारत 'ए सहित टूर्नामेंट की बाकी टीमों के खिलाड़ियों के बीच वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल से पहले पांच बड़े कारनामे कर डाले, जो जितेश शर्मा (Jitesh Sahrma) सहित बाकी के बल्लेबाज नहीं हीं कर सके. आप सोचिए कि अगर भारत फाइनल खेलता, तो वैभव के आंकड़े और अच्छे होते. चलिए राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत 'ए' के फाइनल में पहुंचने से चूकने के बावजूद इस लेफ्टी ने 5 बड़े कारनामे कर दिए. हो सकता है कि टूर्नामेंट खत्म होते-होते इनमेंं से एक-दो पर पानी फिर जाए, लेकिन आप इन पांचों के बारे में जान लें:

1. सबसे ज्यादा रन

वैभव ने टूर्नामेंट का समापन (सेमीफाइनल तक) सबसे ज्यादा रन के साथ किया. इस लेफ्टी बल्लेबाज ने 4 मैचों की इतनी ही पारियों में 239 रन बनाए. उनके बाद भारत ए लिए दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज कप्तान जितेश शर्मा रहे. जितेश ने 4 मैचों की इतनी ही पारियों में 125 रन बनाए.

2. टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर

फाइनल बाकी है, लेकिन लगता नहीं कि अब यहां से कोई और बल्लेबाज वैभव की उस 144 रनों की पारी से बड़ा स्कोर बना पाएगा, जो उन्होंने यूएई के खिलाफ खेली. तब इस मैच में वैभव ने सिर्फ 42 गेंदों पर 11 चौकों और 15 छक्कों से 144 रन बनाए. उनके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बांग्लादेश के हबीबुर रहमान बशर (100*) रहा.

3. सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट

यूं तो वैभव अभी 14 के ही हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक-रेट के मामले में अपनी उम्र से कहीं बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया. खेले 4 मैचों में वैभव का स्ट्राइ-रेट 243.87 का रहा. उनके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक-रेट श्रीलंका ए के बल्लेबाज आर. रत्नायके (210.00) का रहा, जबकि भारतीयों की बात करें, जो जितेश शर्मा (192.30) पांचवें नंबर पर रहे.

4. सबसे ज्यादा शतक

राइजिंग एशिया कप में फाइनल से पहले तक सिर्फ दो ही बल्लेबाज शतक जड़ सके हैं. इसमें वैभव सूर्यवंशी के अलावा दूसरे बल्लेबाज बांग्लादेश के हबीबुर रहमान सोहान रहे. वैभव ने 144 रन बनाए थे, तो हबीबुर ने नाबाद 100 रन. वैभव का प्रदर्शन उनका टेम्प्रामेंट बताने के लिए काफी है कि वह बाउंड्रियों से ही डील नहीं करते, बल्कि उन्हें बड़ी पारियां भी खेलना जाता है.

5. सबसे ज्यादा छक्के

देखन में छोटन है, घाव करे गंभीर! इस बात को यूएई टीम ने अच्छी तरह समझा होगा, जिनके खिलाफ वैभव ने 15 छक्के जड़े थे, तो वहीं सेमीफाइनल तक यह लेफ्टी 22 छक्के जड़कर टॉप पर रहा. हबीबुर रहमान (19) दूसरे नंबर पर हैं और फाइनल में उनके पास वैभव को पछाड़ने का मौका रहेगा. बहरहाल, अब यहां से अजित अगरकर एंड कंपनी के लिए बड़ा सवाल हो चला है.

क्या सेलेक्टर्स लेंगे यह बड़ा फैसला?

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टेस्ट के बाद वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. और अब अगरकर एंड कंपनी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह टी20 विश्व कप से पहले वैभव सूर्यवंशी को कम से कम टी20 फॉर्मे में कंट्री कैप प्रदान करेंगे? वैभव ने भारत ए के लिए किए गए प्रदर्शन से सीनियर इंडिया टीम चयन से पहले का आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया है. क्या वैभव को इनाम मिलेगा?