IND vs BAN: रेगिस्तान की तपती दोपहरी में ज्यादा आ रहे बांग्लादेश के फैंस

IND vs BAN Asia Cup 2025: 2019 से अब तक बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कोई जीत हासिल नहीं की है. दोनों टीमों के बीच हार जीत का रिकॉर्ड 16-1 से भारत के पक्ष में रहा है.

IND vs BAN Asia Cup 2025

IND vs BAN Asia Cup 2025: सुपर 4 के भारत और बांग्लादेश के बेहद में मुकाबले में किस टीम के फैंस 12वां खिलाड़ी बनने को तैयार हैं, इसका अंदाजा स्टेडियम में आ रही भीड़ को देखकर जरूर हो सकता है. UAE में अब तक तकरीबन 25,000 की कैपेसिटी वाले दुबई दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में भारतीय फैंस ने अपनी टीम का जमकर हौसला बढ़ाया है. ज़्यादातर भारतीय फैन्स मानते हैं कि सुपर 4 का यह मुकाबला भी एक तरफ होने जा रहा है भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक सभी टीमों पर भारी पड़ी है.

जबकि, बांग्लादेशी फैंस भी बड़ी तादाद में स्टेडियम आ रहे हैं. श्रीलंका को सुपर 4 में हराने के बाद बांग्लादेश के हौसले बुलंद हैं मेहंदी हसन, मुस्तफिजुर और लिटन दास जैसे धुरंधरों की यह टीम इस बार अलग अंदाज में नजर आ रही है. हालांकि दोनों टीमों के बीच फासला बेहद बड़ा है.

2019 से अब तक बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कोई जीत हासिल नहीं की है. दोनों टीमों के बीच हार जीत का रिकॉर्ड 16-1 से भारत के पक्ष में रहा है और, 2024 से अब तक भारतीय टीम ने 32 में से सिर्फ 3 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों में हार का सामना किया है. फिर भी कई बांग्लादेशी फैंस इस उम्मीद में स्टेडियम आ रहे हैं कि कई बांग्लादेशी डांस करते हैं कि उनकी टीम इस मैच में उलटफेर करेगी और वह नागिन डांस करेंगे.

पाकिस्तान की भी नजर बांग्लादेश के नागिन डांस पर है क्योंकि बांग्लादेश को अगले ही दिन पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 का मैच खेलना है. ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी टीम में मैच जीतेगी वह फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी, लेकिन फिलहाल दुबई में टूर्नामेंट की अब तक के शायद सबसे क्लोज मुकाबले की उम्मीद इसी मैच में की जा रही है.

भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच आज यानी 24 सितंबर को है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. मौजूदा टूर्नामेंट में यह पहली बार होगा जब भारत और बांग्लादेश की टीम आपस में टकराएगी. वहीं, इस मैच में जो भी टीम हारेगी वह उसकी सुपर-4 में पहली बार होगी.

बता दें कि टीम इंडिया ने अभी तक टूर्नामेंट में अपने चारों मैच में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश की टीम ने केवल एक मैच में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए सुपर-4 का ये मैच काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम ये मैच जीतेगी वह एशिया कप 2025 फाइनल के लिए एक कदम आगे बढ़ लेगी.

