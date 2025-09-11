Asia Cup: 'मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा', इस भारतीय पूर्व खिलाड़ी का भारत-पाकिस्तान मैच टीवी पर न देखने का ऐलान

India vs Pakistan: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने दावा किया है कि वह इस मैच का बहिष्कार करेंगे और वे भारत-पाक के बीच होने वाले इस महत्वपूर्ण मैच का लाइव प्रसारण नहीं देखेंगे. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) की क्रिकेट टीम एशिया कप में 14 सितंबर को आमने-सामने होगी. इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं. इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जितनी दीवानगी देखने को मिल रही है, उतना ही विवाद भी बढ़ता जा रहा है.

पूर्व क्रिकेटर और बंगाल सरकार में पूर्व खेलमंत्री मनोज तिवारी ने इस मैच के बहिष्कार का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना अनुचित है, क्योंकि यह हमारे लोगों के बलिदान का अपमान है. खिलाड़ी बीसीसीआई के अनुबंध के कारण चुप रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और बीसीसीआई को इस मैच की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

हावड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत-पाक के बीच मैच क्यों हो रहा है. यह मैच नहीं होना चाहिए था. पाकिस्तान से आतंकी आते हैं और हमारे निर्दोष लोगों को मारकर चले जाते हैं. इसीलिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने का सवाल नहीं उठता है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पता है कि उनके यहां के आतंकी भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं, क्या वे उनका सफाया नहीं कर सकते हैं. हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या वे इतनी जल्दी पहलगाम आतंकी घटना को भूल गए. हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया. ऐसे में जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करता है, हम उनके साथ मैच नहीं खेल सकते हैं. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि 14 सितंबर को मैं भारत-पाक के बीच होने वाले मैच को नहीं देखूंगा। मैं पूर्ण रूप से इस मैच का बहिष्कार करता हूं. एशिया कप में भारत-पाक छोड़ बाकी सभी मैच शेड्यूल के अनुसार होने चाहिए, लेकिन, भारत-पाक मैच पर पाबंदी होनी चाहिए.



