बला की खूबसूरत होती हैं पाकिस्तान के इस गांव की महिलाएं, जानें बुढ़ापे का क्यों नहीं दिखता असर

Pakistan Hunza Valley: हुंजा वैली में रहने वाली महिलाओं की लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है कि वो बढ़ती उम्र के बावजूद खूबसूरत नजर आती हैं और लंबा जीती हैं.

बला की खूबसूरत होती हैं पाकिस्तान के इस गांव की महिलाएं, जानें बुढ़ापे का क्यों नहीं दिखता असर
हुंजा वैली की महिलाओं की दुनियाभर में होती है चर्चा

Pakistan Hunza Valley: दुनिया के तमाम देशों की अपनी कोई न कोई पहचान होती है और इसके लिए वो मशहूर होते हैं. भारत से अलग हुए पाकिस्तान में भी कई ऐसी चीजें हैं, जो देखने लायक हैं. पाकिस्तान में वादियों के अलावा खान-पान और बाकी चीजें भी काफी मशहूर हैं. इनके अलावा यहां एक और चीज है, जिसकी हमेशा खूब चर्चा होती है. पाकिस्तान का एक गांव ऐसा है, जहां रहने वाली महिलाओं की खूबसूरती की पूरी दुनिया कायल है. यहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई बेहद खूबसूरत और जवान दिखता है. आइए जानते हैं कि इसका क्या राज है और क्यों यहां के लोगों में बुढ़ापा नजर नहीं आता है. 

तेजी से नहीं ढलती है महिलाओं की उम्र

पाकिस्तान में इस जगह का नाम हुंजा वैली है, जहां लोग सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती और उनकी लाइफस्टाइल देखने के लिए जाते हैं. पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में मौजूद इस वैली में रहने वाली महिलाएं खूबसूरती के अलावा अपनी लंबी उम्र के लिए भी दुनियाभर में मशहूर हैं. यहां 60 साल की महिला भी 30 की लगती है और उम्र का मानो पता ही नहीं चलता है. 

क्या है इस खूबसूरती का राज?

हुंजा वैली की महिलाओं की खूबसूरती के पीछे का राज उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान का तरीका है. बर्फीली पहाड़ियों के बीच रहने वाली इन महिलाओं की लाइफस्टाइल काफी बिजी होती है और ये खूब मेहनत भी करती हैं. वातावरण का भी उनकी स्किन पर असर पड़ता है. खास बात ये कि यहां के लोग अपने ही उगाए अनाज को खाते हैं, जिससे उनकी सेहत और उम्र दोनों ही ठीक रहती है. 

हुंजा वैली में रहने वाली महिलाओं को जेनेटिकली ऐसे गुण मिले हैं, जिनसे उनकी स्किन हमेशा जवान दिखती है. इसके अलावा यहां रहने वाली महिलाओं की औसत उम्र करीब 100 साल तक बताई जाती है. इसकी वजह मानसिक तनाव से दूर रहना और साफ हवा और पानी में जीवन जीना है. कोलेजन और बाकी तमाम जरूरी मिनरल्स का स्तर यहां की महिलाओं में बढ़ती उम्र में भी कम नहीं होता है और इससे वो बुढ़ापे में भी जवान नजर आती हैं. 

