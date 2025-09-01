विज्ञापन
Asia Cup 2025: दुनिया के 5 बल्लेबाज जिनके नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में है सबसे बेहतरीन औसत

Asia Cup 2025 Statistics: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. भारतीय टीम 10 सितंबर को एशिया कप में अपना पहला मैच यूएई के साथ खेलने वाली है. ो

Asia Cup 2025: दुनिया के 5 बल्लेबाज जिनके नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में है सबसे बेहतरीन औसत
  • विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 10 मैचों में 85.80 की औसत से कुल 429 रन बनाए हैं
  • कोहली ने इस टूर्नामेंट में एक शतक और तीन अर्धशतक के साथ 40 चौके एवं 11 छक्के लगाए हैं
  • अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने पांच मैचों में 65.33 की औसत से 196 रन बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया है
Asia Cup 2025:  टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली अव्वल हैं. कोहली के नाम सबसे शानदार औसत के साथ बल्लेबाजी का रिकॉर्ड भी दर्ज है. कोहली ने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में कुल 10 मुकाबले खेले, जिसकी नौ पारियों में 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक भी देखने को मिले.  टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में कोहली ने 40 चौके और 11 छक्के भी लगाए.

विराट कोहली 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में 122 रन की नाबाद पारी खेल चुके हैं.  इस पारी में कोहली ने 61 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्के और 12 चौके लगाए थे. टीम इंडिया ने 212/2 का स्कोर बनाने के बाद 101 रन से जीत दर्ज की थी. 

एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में ठीक इतनी ही रन की पारी हांगकांग के बाबर हयात भी खेल चुके हैं, जिन्होंने 19 फरवरी 2016 को ओमान के विरुद्ध 60 गेंदों में 122 रन बनाए थे.

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे बेहतरीन औसत के मामले में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान का नाम शामिल है, जिन्होंने पांच मुकाबलों में 65.33 की औसत के साथ 196 रन बनाए. 

Photo Credit: @X(Twitter)

तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, जिन्होंने चार मुकाबलों में 60.50 की औसत के साथ 121 रन अपने नाम किए. ठीक इतने ही मुकाबले में इसी औसत के साथ पाकिस्तान के सरफराज अहमद ने भी बल्लेबाजी की.

बांग्लादेश के महमुदुल्लाह लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं, जिन्होंने सात मुकाबलों में 57.66 की औसत के साथ कुल 173 रन जुटाए.

इनके अलावा, मोहम्मद रिजवान 50 से ज्यादा की औसत के साथ बल्लेबाजी करने वाले छठे और अंतिम बल्लेबाज हैं. इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने छह मुकाबलों में 56.20 की औसत के साथ 281 रन अपने खाते में जुटाए.

