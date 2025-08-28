एशिया कप 2025 से पहले टूर्नामेंट के इतिहास के 10 सबसे बड़े मुकाबलों पर एक नजर

Asia Cup History Top 10 Big Matches: एशिया कप हमेशा से क्रिकेट का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मुकाबला रहा है, जहां मैच बेहद रोमांचक होते हैं, आखिरी गेंद पर शानदार प्रदर्शन से लेकर बड़े उलटफेर और बड़े मुकाबलों तक, जो प्रचार के अनुरूप होते हैं. 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होने वाले आठ टीमों के इस आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इसका भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा. आइए उन 10 मैचों पर एक नज़र डालते हैं जो इस प्रतिष्ठित आयोजन के नाटकीयता, रोमांच और जादू को बखूबी दर्शाते हैं.

भारत बनाम बांग्लादेश - 2018 फाइनल

दुबई में हुए इस रोमांचक फाइनल में बांग्लादेश ने लिटन दास के शानदार शतक की बदौलत भारत के सामने 222 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. भारत को इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कई तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश ने लगातार विकेट चटकाए और दबाव बनाए रखा. लेकिन केदार जाधव की हैमस्ट्रिंग की चोट के बावजूद खेली गई शांत और मैच जिताऊ पारी ने रोमांच को और बढ़ा दिया और अंततः भारत को आखिरी गेंद पर तीन विकेट से चैंपियनशिप जीतने में मदद की. इस पारी में एक रोमांचक अंत के सभी तत्व मौजूद थे जिसने लाखों दर्शकों को अंत तक बांधे रखा.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान - 2014

मीरपुर में, बांग्लादेश ने अनामुल हक के शानदार शतक और इमरुल कायेस, मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम के अर्धशतकों की बदौलत 326 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान ने अहमद शहजाद के 103 रनों के साथ आत्मविश्वास से शुरुआत की,किन मैच के अंत में रोमांक मोड़ तब आया जब शाहिद अफरीदी ने सिर्फ़ 25 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेलकर जीत की उम्मीदें ज़िंदा रखीं. आखिरकार, पाकिस्तान ने अपने दृढ़ संकल्प और ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ रोमांचक वापसी करते हुए सिर्फ़ तीन विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली.

भारत बनाम पाकिस्तान - 2014

एक विकेट से रोमांचक यह मुकाबला क्रिकेट की लोककथाओं में दर्ज है क्योंकि शाहिद अफरीदी के वीरतापूर्ण फिनिशिंग ने पाकिस्तान को जीत दिलाई. भारत के 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पाकिस्तान को आखिरी दो गेंदों पर दो छक्कों की ज़रूरत थी. रविचंद्रन अश्विन की गेंदों पर अफरीदी के लगातार छक्कों ने निराशा को तुरंत उत्साह में बदल दिया.

भारत बनाम श्रीलंका - 1997 फाइनल

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित 1997 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने शानदार खेल और संयम का प्रदर्शन किया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन के 81 रनों की बदौलत 239/7 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया था. हालांकि, श्रीलंका ने मार्वन अटापट्टू के शानदार 84 रनों और सनथ जयसूर्या के आत्मविश्वास से भरे 63 रनों की बदौलत जीत हासिल की. मेज़बान टीम ने 8 विकेट शेष रहते और पर्याप्त समय रहते मात्र 36.5 ओवर में लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश - 2012 फाइनल

ढाका में हुए एक कड़े फ़ाइनल में, पाकिस्तान ने 236 रन बनाए और बांग्लादेश को लक्ष्य का पीछा करने के लिए कहा. बांग्लादेश ने कड़ी टक्कर दी और ख़िताब छीनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ़ दो रन से हार गया. पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने आखिरी क्षणों में संयम बनाए रखा और रोमांचक अंत करते हुए ख़िताब जीत लिया.

भारत बनाम श्रीलंका - 2016

इस फ़ाइनल में भारत के शानदार प्रदर्शन ने मज़बूत बल्लेबाज़ी और अनुशासित गेंदबाज़ी के मिश्रण से श्रीलंका को करारी शिकस्त दी. विराट कोहली ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ा और भारत को ख़िताब की दौड़ में पहुंचाया, जबकि गेंदबाज़ी के सधे प्रदर्शन ने विपक्षी टीम को 138/9 पर रोक दिया.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान - 2014

ग्रुप-स्टेज का यह रोमांचक मुक़ाबला, दोनों टीमों के बीच ज़बरदस्त मुक़ाबला रहा. लाहिरू थिरिमाने के शतक और लसिथ मलिंगा के पाँच विकेटों की बदौलत श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाज़ी और संयमित बल्लेबाज़ी ने पाकिस्तान को एक कड़े मुकाबले में 12 रनों से हरा दिया.

भारत बनाम पाकिस्तान - 2012

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए इस ऐतिहासिक मुकाबले में एक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. पाकिस्तान की ओर से नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज ने शतक जड़े, लेकिन विराट कोहली की 183 रनों की शानदार पारी और रोहित शर्मा की 68 रनों की शानदार पारी ने उनकी लय छीन ली.

श्रीलंका बनाम भारत - 2022

अपनी वापसी का परिचय देते हुए, श्रीलंका ने शानदार व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन के साथ भारत को छह विकेट से हरा दिया. दिलशान मदुशंका के 24 रन पर 3 विकेट की बदौलत भारत ने कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद कुसल मेंडिस के अर्धशतक और पथुम निस्सांका के 52 रन की बदौलत, भानुका राजपक्षे और कप्तान दासुन शनाका के अंतिम क्षणों ने भारत को नाटकीय अंदाज़ में जीत दिलाई.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2016

ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में, पाकिस्तान ने 130 रनों का मामूली लक्ष्य रखा, जिसमें अल-अमीन हुसैन ने 25 रन पर 3 विकेट लिए. लेकिन सौम्य सरकार के संयमित 48 रनों और महमूदुल्लाह के नाबाद 15 गेंदों पर 22 रनों की बदौलत बांग्लादेश ने 19.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और पाँच विकेट से जीत हासिल की. ​​इस परिणाम ने उनकी टूर्नामेंट की उम्मीदों को ज़िंदा रखा और खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली.