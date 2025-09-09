विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: जानिए टी20 फॉर्मेट में कैसा है अफगानिस्तान-हांगकांग का रिकॉर्ड

Afghanistan and Hong Kong in T20 Format: दोनों देशों के बीच साल 2014 से अब तक छह टी20 मुकाबले खेले गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: जानिए टी20 फॉर्मेट में कैसा है अफगानिस्तान-हांगकांग का रिकॉर्ड
Afghanistan and Hong Kong in T20 Format
  • एशिया कप 2025 का उद्घाटन मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार से खेला जाएगा
  • अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ खेले गए छह टी20 मुकाबलों में चार बार जीत हासिल की है
  • शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, जहां तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों सफल होते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Afghanistan and Hong Kong in T20 Format: एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है. टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. दोनों देशों के बीच साल 2014 से अब तक छह टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा. अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ छह में से चार मुकाबले जीते हैं. वहीं, हांगकांग ने दो मैच अपने नाम किए. साल 2012 के वर्ल्ड कप टी20 क्वालीफायर में अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ नौ विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद मार्च 2014 में टीम ने सात विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. जुलाई 2015 में हांगकांग ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली जीत दर्ज की.

नवंबर 2015 में एक बार फिर हांगकांग ने टी20 मैच जीतते हुए रिकॉर्ड 2-2 से बराबरी पर ला दिया. साल 2016 में अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ दो मैच खेले, जिसमें जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा फिर से कायम कर लिया. शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों को जमकर रन बनाने के मौके मिलेंगे. इस मैदान पर तेज गेंदबाज जितने सफल होते हैं, उतनी ही सफलता स्पिनर्स को भी मिलती है.

इस मुकाबले में अफगानिस्तान को इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी. वहीं, राशिद खान और नवीन-उल-हक गेंदबाजी में अपना जलवा दिखा सकते हैं. अंशुमन रथ और जीशान अली हांगकांग को बल्लेबाजी में अहम योगदान दे सकते हैं, जबकि यासिम मुर्तजा और आयुष शुक्ला विपक्षी टीम को अपनी गेंदबाजी से परेशान करते नजर आ सकते हैं.

हांगकांग की टीम: जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, निजाकत खान, अंशुमन रथ, मार्टिन कोएट्जी, यासिम मुर्तजा (कप्तान), एजाज खान, नसरुल्ला राणा, एहसान खान, अली हसन, अतीक इकबाल, कल्हण चल्लू, आयुष शुक्ला, किंचित शाह, मोहम्मद वाहिद, शाहिद वासिफ और मोहम्मद गजनफर.

अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद इशाक, शराफुद्दीन अशरफ और गुलबदीन नायब.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghanistan, Hong Kong, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com