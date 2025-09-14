विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Pak: क्या दिन आ गए, इतने बुरे हाल, पर पाकिस्तानी फैंस इसी बात में ही खुश हो रहे कि...

Asia Cup 2025: हालात पाकिस्तान के इतने खराब रहे कि शीर्ष 7 में से पांच बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs Pak: क्या दिन आ गए, इतने बुरे हाल, पर पाकिस्तानी फैंस इसी बात में ही खुश हो रहे कि...
Asia Cup 2025: साहिबजादा की पारी नहीं होती, तो पाकिस्तान सौ का आकंड़ा भी नहीं छू पाता
  • एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद कमजोर रही
  • पाकिस्तान के शीर्ष सात बल्लेबाजों में से पांच भी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके, जिससे टीम का स्कोर गिर गया
  • पाकिस्तान ने शुरुआती छह रन पर दोनों ओपनर खो दिए और एक समय चार विकेट पर 49 रन बनाए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup 2025) में चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत (Ind vs Pak) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्ला थामने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी एकदम से टांय-टांय फिस्स हो गई. उसके शीर्ष 7 बल्लेबाजों में तो 5 दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. सिर्फ 6 रन पर ही दोनों ओपनरों को गंवाने वाले पाकिस्तान का स्कोर एक समय 4 विकेट पर 49 रन था. वह तो भला हो साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) और कुछ पुछल्ले बल्लेबाजों का जिनकी कोशिशों से पाकिस्तानी टीम सौ से ऊपर जाने में सफल रही. वरना एक समय को सौ से पहले ही उसका बोरिया-बिस्तर सिमटता दिख रहा था. लेकिन हैरानी की बात है कि जहां पाकिस्तान के मैच में इतने बुरे हाल थे, तो सोशल मीडिया पर उसके फैंस और यहां तक कि पत्रकार ऐसी छोटी-छोटी बातों में गौरव ढूंढ रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट कहां खड़ी है और इसके फैंस की क्या मनोदशा है. आप देखिए पाकिस्तानी प्रशंसक कैसे टॉप ऑर्डर को कोस रहे हैं

ऐसे भी पाक फैन हैं, जो इसी बात में गौरव ढूंढ रहे हैं. क्या दिन आ गए

इस पारी को याद रखने वाला बताया जा रहा है. ठीक है, लेकिन कमाल है भाई

पाकिस्तानी पत्रकारों का हाल देखिए...वाह क्या बात है !

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Asia Cup 2025, India Vs Pakistan 09/14/2025 Inpk09142025265023, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com