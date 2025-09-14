Ind vs Pak: क्या दिन आ गए, इतने बुरे हाल, पर पाकिस्तानी फैंस इसी बात में ही खुश हो रहे कि...

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup 2025) में चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत (Ind vs Pak) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्ला थामने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी एकदम से टांय-टांय फिस्स हो गई. उसके शीर्ष 7 बल्लेबाजों में तो 5 दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. सिर्फ 6 रन पर ही दोनों ओपनरों को गंवाने वाले पाकिस्तान का स्कोर एक समय 4 विकेट पर 49 रन था. वह तो भला हो साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) और कुछ पुछल्ले बल्लेबाजों का जिनकी कोशिशों से पाकिस्तानी टीम सौ से ऊपर जाने में सफल रही. वरना एक समय को सौ से पहले ही उसका बोरिया-बिस्तर सिमटता दिख रहा था. लेकिन हैरानी की बात है कि जहां पाकिस्तान के मैच में इतने बुरे हाल थे, तो सोशल मीडिया पर उसके फैंस और यहां तक कि पत्रकार ऐसी छोटी-छोटी बातों में गौरव ढूंढ रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट कहां खड़ी है और इसके फैंस की क्या मनोदशा है. आप देखिए पाकिस्तानी प्रशंसक कैसे टॉप ऑर्डर को कोस रहे हैं

Babar Azam even at his worst is better than Sahibzada Farhan, Saim and Haris. He used to score at least 50 of 35 balls, these morons can't even score 30 of 36 even after hitting sixes #PakVsInd — U M A R (@Agrumpycomedian) September 14, 2025

ऐसे भी पाक फैन हैं, जो इसी बात में गौरव ढूंढ रहे हैं. क्या दिन आ गए

🚨 HISTORY AT DUBAI 🚨



Sahibzada Farhan becomes the first Pakistani batsman to hit a six against Jasprit Bumrah in any format. pic.twitter.com/tCCFBQMFSu — Sheri. (@CallMeSheri1_) September 14, 2025

इस पारी को याद रखने वाला बताया जा रहा है. ठीक है, लेकिन कमाल है भाई

Sahibzada Farhan with an inning to remember 🥵 pic.twitter.com/HiXePcmL0R — King Babar Azam Gang (@BA56_MOB) September 14, 2025

पाकिस्तानी पत्रकारों का हाल देखिए...वाह क्या बात है !