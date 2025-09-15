विज्ञापन

कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास हैं इतनी डिग्रियां, जानें कितने-पढ़े लिखे हैं कैप्टन

Asia Cup 2025: सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हथौड़ा गांव में में हुआ था. उनकी पूरी पढ़ाई लेकिन मुंबई से हुई है.

नई दिल्ली:

Captain Suryakumar Education: एशिया कप 2025 का सबसे एक्साइडेट कर देने वाला मैच यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच भारत ने जीत कर एक बार फिर साबित कर दिया की पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी नहीं. इस शानदार जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ये जीत भारतीय सेना को समर्पित है. हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. आपने अक्सर टीवी चैनल और पोस्ट मैच प्रेजंटेशन में सूर्यकुमार यादव को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते देखा होगा. उनकी शानदार अंग्रेजी से ही पता चलता है कि वे काफी पढ़े-लिखे हैं. इस मैच को जीतने के बाद कैप्टन सूर्य कुमार के बारे में फैन्स उनके एजुकेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं. चलिए जानते हैं उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में.

UP से हैं सूर्यकुमार यादव

सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हथौड़ा गांव में में हुआ था. उनके पिता अशोक कुमार यादव भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (मुंबई) में मुख्य इंजीनियर हैं और उनकी मां स्वप्ना यादव एक हाउसवाइफ हैं. उनके दो भाई-बहन हैं-एक बहन और एक भाई. उन्होंने अपने बचपन के शुरुआती साल उत्तर प्रदेश में बिताए, लेकिन जब वे 10 साल के थे, तो उनके पिता को मुंबई में नौकरी का ऑफर मिला और वे मुंबई चले गए.

मुंबई में हुई पूरी पढ़ाई-लिखाई

सूर्यकुमार यादव का परिवार गाजीपुर से मुंबई आ गया, इस कदम ने न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि सूर्य और उनकी क्रिकेट आकांक्षाओं के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्या एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की. इसके बाद सूर्या ने मुंबई के पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया. सूर्यकुमार यादव ने इस कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है.

