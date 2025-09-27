विज्ञापन
Asia Cup 2025: अभिषेक का मारक अंदाज, पावर-प्ले में ही कर देगा पाकिस्तान का सत्यानाश

Asia Cup Final, Abishek Sharma: अभिषेक ने जमीं से हवा में ऐसी मार लगाई है कि पाकिस्तान टीम से लेकर उसके देश में हाहाकार मचा हुआ है. सबूत भी सामने है

Asia Cup 2025: अभिषेक का मारक अंदाज, पावर-प्ले में ही कर देगा पाकिस्तान का सत्यानाश
India vs Pakistan, Final: अभिषेक शर्मा की जमीन से हवा में मार के पूरे पाकिस्तान में चर्चे हैं
  • अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी विशेष रूप से शुरुआती छह ओवरों में पावर-प्ले में प्रभावशाली और निर्णायक साबित होती है
  • अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले छह ओवरों में तेज और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए
  • अभिषेक की जमी से हवा में मारने की शैली उन्हें टी20 क्रिकेट की एक प्रभावशाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

खेमे में हड़कप, कांपे गेंदबाज
ब्रह्मोस की मार से दहला पाकिस्तान
जमी से हवा में ताबड़तोड़ मार
पूरे पाकिस्तान में हाहाकार !

जी हां, लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टीम इंडिया ही नहीं, बल्कि मानो टी20 विश्व जगत की ब्रह्मोस मिसाइल बन चुकी है. यह जमीन से हवा में ऐसी मारक मार रही है कि पूरे पाकिस्तान फैंस में रविवार को खेले जाने वाले एशिया कप के फाइनल (Ind vs Pak) से पहले ही टेरर भर गया है, तो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज के मुंह से ब्रह्मोस की तारीफ के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा है. और अगर अभिषेक को भारत की नई टी20 ब्रह्मोस कहा जा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वह असर जो मानो पावर-प्ले में ही सबकुछ तय कर देता है. मानो शुरुआती छह ओवरों में ही अभिषेक की मार मैच का परिणाम तय कर देती है. एशिया कप के तमाम मैचों में यह देखने को मिलता है जब भी इस ब्रह्मोस की रेंज छठे ओवर पर जाकर रुकती है, तो सामने वाली टीम चिथड़े-चिथड़े हो जाती है! चलिए आप इस मिसाइल की खास बातों के बारे में जान लें कि क्यों भारत की इस ब्रह्मोस के दुनिया भर में चर्चे हैं और क्यों पाकिस्तान फाइनल से पहले ही पसीना-पसीना है. 

1. अभिषेक की जमी से हवा में मार पसंद है!

लेफ्टी बल्लेबाज को तब जमी से हवा में मार करना बहुत ही भाता है, जब शुरुआती 6 ओवरों में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ दो ही फील्डर होते हैं. इस दौरान चाहे पेसर हो या स्पिनर, चाहे फ्रंट-फुट हो या बैकफुट, अभिषेक रूपी ब्रह्मोस जमी से हवा में अपने ही अंदाज में मार करती रहती है और जब छह ओवर खत्म होते हैं, तो बॉलरों की सांसे उखड़ जाती हैं और बैटिंग पिचों पर इन छह ओवरों की पावरफुल लड़ाई में बहुत कुछ यहीं तय हो जाता है. 

अभिषेक की पाकिस्तान पर मार देखें

लीग राउंड में खेले गए पहले मैच में जब भारत का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 6 ओवरों में 2 विकेट पर 61 रन बनाए थे, तो इसमें अभिषेक शर्मा ने शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही 13 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों से 31 रन जड़ डाले. वहीं दूसरे मैच में जब पावर-प्ले में भारत का स्कोर बिना नुकसान के 69 रन था, तो अभिषेक तब 18 गेंदों पर 33 रन पर थे. यह बताने के लिए काफी है कि शुरुआती 6 ओवरों में अभिषेक का बल्ला कैसे बोलता है. लेकिन भारत की ब्रह्मोस ने सबसे ज्यादा बैंड बजाया बांग्लादेश का. इस मैच में भारत ने पावर-प्ले में 6 ओवरों में बिना नुकसान के 72 रन बटोरे, तो छठे ओवर के बाद अभिषेक 19 गेंदों पर 49 रन बनाकर डटे हुए थे. 

'ब्रह्मोस' का हवाई असर भी देखिए 

भारत की यह ब्रह्मोस जमी से हवा में कैसे मार करती है, यह अभिषेक के छक्कों लंबाई में ही नहीं, बल्कि संख्या में भी देखें. रन बनाने में फिलहाल टॉप पर चल रहे मिस्टर सुनामी 6 मैचों में 19 छक्कों के साथ इस मामले में भी टॉप पर हैं. उनके बाद बांग्लादेश के सैफ हसन (12 छक्कों) का नंबर आता है. टॉप-5 बल्लेबाजों में पाकिस्तान की कोई भी 'फूंकी हुई मिसाइल' नहीं है. अब आप सोचिए कि अगर फाइनल में भारत की यह ब्रह्मोस चली, तो शाहीन को हवा में कितना दौड़ा-दौड़ा कर मारेगी. यही वजह है कि पाकिस्तानी बॉलरों में दहशत फैली हुई है. 
 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Abhishek Sharma, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
