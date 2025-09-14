IND vs PAK, Asia Cup 2025: दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी, किस टीम की होगी जीत, दोनों टीमों की प्लेइंग XI, जानें

India vs Pakistan: सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम रविवार को एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ यहां होने वाले मुकाबले में प्रबल दावेदार होगी और दिलचस्प बात है कि पिछले कुछ महीनों में सीमा पर बढ़े तनाव के बावजूद इस मुकाबले का महत्व बढ़ गया है. चार महीने बाद भारत में टी20 विश्व कप को देखते हुए मुकाबला महत्वपूर्ण है. लेकिन कई साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में उस तरह के उत्साह का अभाव है जो दोनों देशों के बीच मैच में अक्सर होता है.

भारतीय प्लेइंग इलेवन में नहीं होगा बदलाव

भारत के अंतिम एकादश में शुभमन गिल, सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर मौजूद हैं. कागज पर भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक दिखती है जो नए कप्तान सलमान अली आगा के नेतृत्व में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है.

हालांकि इस प्रारूप की बदलने वाली प्रकृति को देखते हुए उलटफेर की संभावना हमेशा बनी रहती है लेकिन इस मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ इसकी संभावना कम ही है.

सैम अयूब,हसन नवाज, अबरार अहमद, सूफियान मुकीन और मोहम्मद नवाज पर रहेगी नजर

पाकिस्तानी टीम के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक सलामी बल्लेबाज सैम अयूब, मध्यक्रम के बल्लेबाज हसन नवाज तथा अबरार अहमद, सूफियान मुकीन और मोहम्मद नवाज की स्पिनरों की तिकड़ी नये लुक वाली टीम में यह बात साबित करना चाहेंगे कि उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर पूरी तरह निर्भर रहने की नीति को त्याग दिया है.

मैच को लेकर जोश कम है

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे जिससे हाल में दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट भर गई. इसके बाद हुए सैन्य अभियान और जनता के गुस्से ने महाद्वीपीय क्रिकेट के इस सबसे ‘हाई-प्रोफाइल' मैच की तैयारी को बहुत फीका बना दिया. मैच के हजारों टिकट अब भी उपलब्ध हैं और शुक्रवार को भारत के अभ्यास सत्र में बहुत कम दर्शक पहुंचे। मैच को लेकर पहले की तरह उत्साह भी गायब है. सोशल मीडिया पर अपील की जा रही हैं कि भारत इस मैच का बहिष्कार करे जिससे कोई नहीं जानता कि कितने बीसीसीआई अधिकारी रविवार को मैच देखने पहुंचेंगे, वर्ना दोनों देशों के बीच मैच के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहते थे. भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में राष्ट्रीय टीम को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दी है लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर ऐसा नहीं होगा. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने राजनीति से जुड़े मीडिया के किसी भी सवाल को सिरे से खारिज कर दिया.

इस बार दोनों टीमों के स्पिनरों की अहम भूमिका

आमतौर पर भारत-पाक मैच में भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबला होता है लेकिन इस बार दोनों टीमों के स्पिनरों की अहम भूमिका होगी जबकि जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी ही एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हैं जो रविवार को मैदान में उतरेंगे.

पिच क्या असर दिखाएगा

पिच पर स्पिनर्स का यहां दबदबा देखने को मिलता है। स्पिनर्स इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं. दोनों टीमों में एक-एक दाएं हाथ के कलाई के स्पिनर और एक-एक बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की मौजूदगी एक दिलचस्प कहानी बनाती है. सूफियान मुकीम एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन कुलदीप यादव जैसे चतुर गेंदबाज के आस-पास भी नहीं हैं जिनकी गुगली खेलना आसान नहीं है. अबरार अहमद की लेग-ब्रेक और विकेट लेने के अनोखे अंदाज से पाकिस्तान में उनके प्रशंसकों की तादाद बढ़ी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक हो सकती है.

वह साइम अयूब और साहिबजादा फरहान जैसे युवाओं के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं जो स्पिनरों को समझ नहीं पा रहे हैं, बाए हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाल आईसीसी रैंकिंग में 30वें स्थान पर हैं लेकिन अक्षर पटेल के मुकाबले कहीं नहीं टिकते, अक्षर भारतीय टीम में सबसे अहम हैं लेकिन ‘लो प्रोफाइल' खिलाड़ी हैं. वहीं पाकिस्तान को गेंदबाजी से ज्यादा भारत का बल्लेबाजी क्रम चिंतित करेगा. गिल, अभिषेक, संजू सैमसन, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे अगर चल जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते है. ऑलराउंडरों की बात करें तो फहीम अशरफ की हार्दिक से कोई तुलना ही नहीं है.

शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के अहम तेज गेंदबाज

भारत को पाकिस्तानी लाइन-अप में किसी एक गेंदबाज से सावधान रहना है तो वह शाहीन ही हैं जिनकी 2021 में इस मैदान पर यादगार यादें हैं। उन्होंने केएल राहुल, रोहित शर्मा और कुछ ओवर बाद विराट कोहली को आउट करके अपने देश को टी20 विश्व कप ग्रुप लीग मैच में शानदार जीत दिलाई थी. लेकिन घुटने की सर्जरी के बाद शाहीन की ‘लेट स्विंग' और ‘ऑफ द पिच मूवमेंट' गायब हो गए हैं. भारत के लिए आदर्श बल्लेबाजी लाइन-अप का पता लगाना ही अहम होगा. संजू सैमसन और दुबे का बल्लेबाजी क्रम में स्थान महत्वपूर्ण होगा.

टीमें इस प्रकार हैं :

भारत:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।

पाकिस्तान:

फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर।

भारतीय समयानुसार मैच रात आठ बजे शुरू होगा.

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुबमन गिल, 3 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 4 सूर्यकुमार यादव, 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रित बुमरा, 11 वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान (संभावित): 1 साहिबजादा फरहान, 2 सईम अयूब, 3 फखर जमां, 4 सलमान आगा (कप्तान), 5 हसन नवाज, 6 मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), 7 मोहम्मद नवाज, 8 फहीम अशरफ, 9 शाहीन शाह अफरीदी, 10 सूफियान मुकीम, 11 अबरार अहमद

किस टीम की होगी जीत (Asia Cup 2025: Who will win the IND vs PAK match in Dubai?)

भारत इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा. खेल के हर पहलू में भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मज़बूत नज़र आ रहा है. (भारत बनाम पाकिस्तान मैच भविष्यवाणी (IND vs PAK match prediction)

कौन है एक्स फैक्टर

इस बल्लेबाज पर रहेगी नजर, अभिषेक शर्मा (भारत) (Batter to Watch: Abhishek Sharma )

टी20I के टॉप बल्लेबाज़ों में शुमार अभिषेक शर्मा ने लगातार धमाकेदार शुरुआत दी है. तेज गति से रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें टी-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है.

गेंदबाज़: वरुण चक्रवर्ती (भारत) (Bowler to Watch: Varun Chakravarthy (India)

वरुण चक्रवर्ती शानदार फॉर्म में हैं और उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम को परेशान कर सकती है, खासकर उन टीमों को जो उनका सामना करने में माहिर नहीं हैं, दुबई की पिच पर स्पिनर्स अपना जलवा दिखाने में माहिर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ वरुण अपनी फिरकी से कमाल दिखाने की कोशिश करेंगे.