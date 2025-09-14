India vs Pakistan: सूर्या के 'तुरुप के पत्ते बोलेंगे', पाकिस्तान की पोल खोलेंगे

Asia Cup 2025, IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम रविवार को एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ यहां होने वाले मुकाबले में प्रबल दावेदार होगी और दिलचस्प बात है कि पिछले कुछ महीनों में सीमा पर बढ़े तनाव के बावजूद इस मुकाबले का महत्व बढ़ गया है. इस मैच को हर हाल में भारतीय टीम जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, आजके मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर भारत को मैच जीता सकते हैं.

Photo Credit: AFP

कौन है सूर्या के 'तुरुप के पत्ते

कुलदीप यादव

भारत के स्पिनर कुलदीप यादव आजके मैच में अहम किरदार निभा सकते हैं. दुबई की पिच स्पिनरों को मदद करती है. ऐसे में आज कुलदीप यादव की फिरकी कमाल कर सकती है. यूएई के खिलाफ मैच में कुलदीप ने कहर बरपाया था और 4 विकेट लेने में सफल रहे थे. अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी कुलदीप अपना जलवा बिखेरने की कोशिश करेंगे. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में भी कुलदीप ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 5 मैच में 10 विकेट लिए थे.

वरुण चक्रवर्ती

भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पार पाना मुश्किल होगा. वरुण हाल के समय में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहे हैं. आजके मैच में भी वरुण के पास पाकिस्तानी बल्लेबाजों का हाल बेहाल करने का मौका होगा. वरुण ने अबतक 19 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 34 विकेट ले चुके हैं.

टीमें इस प्रकार हैं :

भारत:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।

पाकिस्तान:

फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर

भारतीय समयानुसार मैच रात आठ बजे शुरू होगा