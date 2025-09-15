Asia Cup 2025: यूएई की जीत का भारत को फायदा, सुपर-4 की रेस से बाहर हुई ये टीम, अब इनके बीच जंग

India Qualified for Asia Cup Super-4: अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप 2025 के सातवें मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को 42 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही यूएई ने अपने अंकों का खाता तो खोला ही, साथ ही सुपर-4 की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखी है. वहीं दूसरी तरफ ओमान, जिसे अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है, वो सुपर-4 की रेस से बाहर हो गई है. इसके अलावा टीम इंडिया अब अधिकारिक तौर पर सुपर-4 में पहुंच गई है. बता दें, ओमान और भारत के बीच मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाना है. वहीं 17 सितंबर को यूएई और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला अब काफी अहम हो गया है.

सुपर-4 में पहुंची टीम इंडिया

भारत ने रविवार को पाकिस्तान को हराकर सुपर-4 में एक कदम रख दिया था और यूएई की जीत ने उसका टिकट कंफर्म कर दिया है. भारत ने 2 मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +4.793 का है. वहीं ओमना अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है. ओमान ने दो मैच खेले हैं और दोनों में उसे हार मिली है.

Add image caption here

जबकि पाकिस्तान दूसरे और यूएई ग्रुप ए की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर हैं. दोनों के ही 2-2 अंक हैं. पाकिस्तान और यूएई में अब कोई एक टीम ही अधिकतम 4 अंकों तक पहुंच पाएगी. यूएई और पाकिस्तान के बीच 17 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले की विजेता टीम ग्रुप-ए से सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करेगी.

सुपर-4 से फाइनल

बता दें, इस बार एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांग कांग है. ग्रुप स्टेज के बाद अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेगी. इसके बाद सुपर-4 में सभी आपस में खेलेंगी और आखिरी में ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: India vs Pakistan: झल्लाए PCB ने हैंडशेक विवाद के बीच अपने ही अधिकारी पर गिरायी गाज- रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: Muhammad Waseem: UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में आज तक कोई नहीं कर पाया था ऐसा