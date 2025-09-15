विज्ञापन
Asia Cup 2025: सुपर-4 में नहीं पहुंच पाएगा पाकिस्तान! बाहर होने का मंडराया खतरा, ऐसा है पूरा समीकरण

Pakistan Asia Cup 2025 Super Four Qualification Scenario: पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला यूएई के खिलाफ 17 सितंबर को खेलना है और उस दिन यह तय होगा कि पाकिस्तान अगले दौर के लिए क्ववालीफाई कर पाएगा या नहीं.

एशिया कप 2025 में रविवार को भारत के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करने के बाद पाकिस्तानी टीम के ऊपर ग्रुप स्टेज से ही टूर्नामेंट के बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. पाकिस्तान के अब दो मैचों में एक हार और एक जीत के बाद दो अंक हैं. पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला यूएई के खिलाफ खेलना है. पाकिस्तान सुपर-4 में पहुंचेगा या नहीं इसका फैसला 17 सितंबर को हो जाएगा. बता दें, रविवार को भारत के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना पाई. इसके जवाब में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की नाबाद 47 रनों की पारी से भारत ने आसानी से यह मैच अपने नाम किया.

पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा! 

भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद पाकिस्तान ग्रुप ए में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. उसके दो अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.649 का है. पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलना है. अगर पाकिस्तान इस मैच में जीती तो वह सुपर-4 में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर हारी तो वह बाहर होने के कगार पर पहुंच जाएगी. 

अगर यूएई ने पहले ओमान और फिर अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराने में सफलता पाई तो वह ग्रुप ए से अगले दौर में जाने वाली दूसरी टीम होगी. अगर यूएई ने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन ओमान से हार गई तो ऐसी स्थिति में ओमान, यूएई और पाकिस्तान के दो-दो अंक होंगे और तब बात रन रेट पर आकर रूकेगी. 

पाकिस्तान के मुकाबले यूएई एक कमजोर टीम है. पाकिस्तान ने उसे हाल ही में ट्रॉई सीरीज में धूल भी चटाई है. लेकिन दिन विशेष पर जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, वो जीतेगा. वहीं जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उससे पाक खिलाड़ियों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. पाकिस्तान ने ओमना के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान का आगाज किया था. ओमान एक एसोसिएट नेशन है और उसको ऑल-आउट करने के लिए पाकिस्तानी गेंदबाजों को 17 ओवर लगे. ऐसे में समझा जा सकता है कि पाक का हाल कितना बुरा है.

