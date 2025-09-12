Asia Cup 2025: 'यह एकदम सही...', अकरम ने बाबर और रिजवान को लेकर कह दी बड़ी बात

पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) में ओमान के खिलाफ अभियान का आगाज करने जा रही है, लेकिन अभी भी पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को लेकर बयानबाजी और बहस अभी भी खत्म नहीं हुई है. पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इन दोनों सितारों को टीम से बाहर रखने का स्वागत किया है.

अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'मुझे लगता है कि यह टीम अच्छा कर रही है. बाबर ओर रिजवान को पिछले चार या पांच सालों में काफी मौके दिए जा चुके हैं. उन्होंने अच्छा किया, लेकिन नहीं भी किया. उनके प्रदर्शन में नियमितता नहीं रही. जाहिर है कि जब ऐसा होगा, तो नए लड़के टीम में आएंगे.'

वसीम बोले, 'बाबर नहीं है, रिजवान नहीं हैं. मुझे लगता कि इसके पीछे विचार उनसे आगे देखने का था. युवाओं की ओर देखने का था. इन दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रदर्शन में नियमितता नहीं रहती है, लेकिन कम से कम कम उनके पास अच्छी मनोदशा है.' अकरम बोले, 'पाकिस्तान टीम में हारने का डर नहीं है. जब आपके भीतर हारने का डर होता है, तो आप दबाव में टूट जाते हो. ऐसे में ये टीम हार सकती है, लेकिन सलमान आगा एक अच्छे कप्तान हैं.' अकरम ने कहा, 'सलमान आगे रहकर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. वह हालात के हिसाब से नंबर चार-पांच पर अपनी जगह की कुर्बानी देते हैं. लेकिन प्रबंधन को ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए. यह पाकिस्तान टीम नियमित रूप से शीर्ष टीमों को हरा सकती है.'