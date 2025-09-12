विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: 'यह एकदम सही...', अकरम ने बाबर और रिजवान को लेकर कह दी बड़ी बात

pakistan vs oman: अब जबकि पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, तो उससे पहले ही अकरम ने बहुत बड़ी बात कह दी है

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: 'यह एकदम सही...', अकरम ने बाबर और रिजवान को लेकर कह दी बड़ी बात
Asia Cup 2025: पाकिस्तान शुक्रवार को ओमान के खिलाफ अभियान शुरू करेगा
  • पाकिस्तान की टीम एशिया कप में ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने शुक्रवार को खेलेगी
  • पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखने का समर्थन किया
  • अकरम ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को मौका देना जरूरी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) में ओमान के खिलाफ अभियान का आगाज करने जा रही है, लेकिन अभी भी पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को लेकर बयानबाजी और बहस अभी भी खत्म नहीं हुई है. पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इन दोनों सितारों को टीम से बाहर रखने का स्वागत किया है.

अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'मुझे लगता है कि यह टीम अच्छा कर रही है. बाबर ओर रिजवान को पिछले चार या पांच सालों में काफी मौके दिए जा चुके हैं. उन्होंने अच्छा किया, लेकिन नहीं भी किया. उनके प्रदर्शन में नियमितता नहीं रही. जाहिर है कि जब ऐसा होगा, तो नए लड़के टीम में आएंगे.'

वसीम बोले, 'बाबर नहीं है, रिजवान नहीं हैं. मुझे लगता कि इसके पीछे विचार उनसे आगे देखने का था. युवाओं की ओर देखने का था. इन दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रदर्शन में नियमितता नहीं रहती है, लेकिन कम से कम कम उनके पास अच्छी मनोदशा है.' अकरम बोले, 'पाकिस्तान टीम में हारने का डर नहीं है. जब आपके भीतर हारने का डर होता है, तो आप दबाव में टूट जाते हो. ऐसे में ये टीम हार सकती है, लेकिन सलमान आगा एक अच्छे कप्तान हैं.' अकरम ने कहा, 'सलमान आगे रहकर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. वह हालात के हिसाब से नंबर चार-पांच पर अपनी जगह की कुर्बानी देते हैं. लेकिन प्रबंधन को ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए. यह पाकिस्तान टीम नियमित रूप से शीर्ष टीमों को हरा सकती है.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, Asia Cup 2025, Mohammad Babar Azam, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com