एशिया कप के लिए जा रहे हैं दुबई? जानें कहां और कैसे मिलेंगे आपको सस्ते होटल

Asia Cup 2025: अपनी बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए आप दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां कैब बुक करना काफी महंगा पड़ सकता है.

एशिया कप के लिए जा रहे हैं दुबई? जानें कहां और कैसे मिलेंगे आपको सस्ते होटल
दुबई में हो रहे हैं एशिया कप के मैच

एशिया कप का आगाज हो चुका है और एक दिन बाद 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है. अब अगर आपने भी इस मैच के लिए टिकट बुक करवाई है या फिर आने वाले मुकाबलों को देखने आप दुबई पहुंच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको दुबई में रहने के कुछ ऐसे सस्ते और बेहतरीन ऑप्शन बताएंगे, जिनसे आप अपने हजारों रुपये बचा सकते हैं. 

बजट फ्रेंडली ट्रिप 

दुबई को लग्जरी लाइफ और आलीशान होटलों के लिए जाना जाता है. जिन लोगों के पास पैसा होता है, उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है. हालांकि कुछ क्रिकेट प्रेमी ऐसे भी हैं, जो ज्यादा बजट के साथ नहीं चलते हैं. ऐसे में उन्हें सस्ते ट्रैवल और ठहरने की जगह की तलाश होती है. बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए वो लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन आखिर में ये महंगी पड़ ही जाती है. 

फ्लाइट बुकिंग टिप्स

दुबई के लिए अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो सभी एयरलाइंस और वेबसाइट्स पर रेट चेक कर लें. कोशिश करें कि रिटर्न टिकट भी साथ ही बुक करें, इससे आपको किराया थोड़ा सस्ता पड़ सकता है. कोशिश करें कि कुछ दिन पहले ही टिकट बुक हो, तुरंत बुकिंग पर आपको हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है. 

कहां और कैसे मिलेंगे सस्ते होटल?

दुबई में होटल के हजारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपने बजट का होटल चाहिए तो आपको इसके लिए कुछ बातों का खयाल रखना होगा. 

  • देहरा दुबई का इलाका काफी सस्ता माना जाता है, यहां आपको 50 से 60 दिरहम में भी होटल मिल जाएगा. 
  • भारत के लोग Bur दुबई में रहना भी काफी पसंद करते हैं, क्योंकि यहां काफी सस्ते दाम में होटल मिल जाते हैं. 
  • अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप अपने लिए अपार्टमेंट या एयर बीएनबी भी बुक कर सकते हैं. 

इन बातों का भी रखें खयाल

अपनी बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए आप दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां कैब बुक करना काफी महंगा पड़ सकता है. इसके अलावा खाने के लिए आप लोकल मार्केट में स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं. 

