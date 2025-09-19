Asia Cup 2025: 'मैंने पीसीबी को इस बड़ी रकम के नुकसान से बचाया', पूर्व चेयरमैन ने ही खोल दी बॉयकॉट के ड्रामे की पोल

यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में पिछले दिनों भारत-पाकिस्तान मुकाबले में हुए हैंडशेक (Handshake controversy) के बाद यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के एक घंटे के बाद हुए ड्रामे की पोल अब उससे जुड़े पूर्व दिग्गज ही खोल रहे हैं. PCB के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी (Najam Sethi) ने कहा है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में न खेलने का फैसला करता, तो उसे 15 मिलियन (करीब 132.10 करोड़ भारतीय रुपये ) के नुकसान के अलावा अलगे से जुर्माना भी झेलना पड़ता. बात यहीं तक ही सीमित नहीं रहती, इसके अलग पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से भी सजा झेलनी पड़ सकती थी.

सेठी ने समां टीवी से बातचीत में कहा, ' पीसीबी अध्यक्ष पलों के वेग में बह गए थे औ उन्होंने भाव में आकर टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की धमकी दे दी थी. लेकिन फिर उनके संभावित परिणाम के बताने के बाद मोहिसन ने पाकिस्तान टीम को यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरने की इजाजत दी.'

सेठी ने कार्यक्रम में कहा, 'पैदा हुए माहौल के आगे में मोहसिन नकवी ने एशिया कप के बहिष्कार की बात कही थी. मेरे दोस्तों ने मुझ से कहा था कि आप मत जाओ, आप उनकी मदद मत करो. मेरा मन भी मोहसिन की मदद न करने का था. लेकिन अगर उसकी कोशिश सफल होत जाती है, तो पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता. आईसीसी के दंड (आर्थिक और बाकी) से अलग पीसीबी को 15 मिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ता.'