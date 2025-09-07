Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्या इतिहास रचने से कुछ ही कदम दूर, बन जाएंगे केवल तीसरे क्रिकेटर

Hardik Pandya set eye on big achievement: लंबे ब्रेक के बाद अब टीम इंडिया कलरफुल जर्सी में कुछ ही दिन में एशिया कप (Asia Cup 2025) में एक बार फिर से जलवा बिखेरती दिखाई पड़ेगी. करोड़ों फैंस बहुत ही बेसब्री से अपने चहेते खिलाड़ियों को फिर से बल्ले और गेंद के साथ जलवा बिखेरते देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक सितारे हैं. नंबर एक से लेकर ग्यारह तक और सभी पर नजर रहेगी. और इनमें से एक हैं हार्दिक पांड्या (Hardia Pandya) भी हैं, जो पिछले काफी समय से शांत रहकर प्रदर्शन से ज्यादा बातें कर रहे हैं. इस बार पांड्या से और भी ज्यादा उम्मीद हैं क्योंकि एक बड़ा कारनामा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है. और हार्दिक यह उपलब्धि हासिल करते ही टी20 इतिहस के सिर्फ तीसरे ऑलराउंडर बन जाएंगे.

अपने 32वें साल में चल रहे हार्दिक पांड्या ने 114 टी20 मैचों में 1,812 रन 141.67 के स्ट्राइक-रेट से बनाए हैं. साफ है कि पांड्या करियर में दो हजार रन बनाने के नजदीक खड़े हैं. इसके लिए उन्हें 188 रन और बनाने की जरूरत है. और इस महीने के आखिर में खत्म होने जा रहा यह मेगा टूर्नामेंट यह उपलब्धि प्रदान कर सकता है. वहीं, हालिया समय में उन्हें अच्छा बॉडी मैनेजमेंट दिखाते हुए गेंद के साथ भी बड़ा असर छोड़ा है. फिलहाल हार्दिक के 94 विकेटे हैं और टी20 में उन्हें विकेटों का शतक पूरा करने के लिए छह विकेट और लेने हैं. और उम्मीद है कि वह यह आंकड़ा भी यह हासिल कर लेंगे.

सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों के नाम है यह उपलब्धि

वैसे जब बात टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में दो हजार या इससे ज्यादा रन और सौ या इससे विकेट के डबल की आती है, तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी इस कारनामे को अंजाम दे सके हैं. इनमें एक बांग्लादेश के दिग्गज शाकिब-अल-हसन हैं, जिनके खाते में टी20 में 2551 रन और 149 विकेट हैं, तो दूसरे ऑलराउंडर अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी हैं. नबी के खाते में 2246 रन और 101 विकेट जमा हैं. और अब पूरी उम्मीद है कि हार्दिक वनडे इतिहास में जल्द ही यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे.



