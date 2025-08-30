विज्ञापन
Asia Cup 2025: बदल गई एशिया कप के मैचों की टाइमिंग, अब इतने बजे शुरू होंगे मुकाबले

Asia Cup Match Timing Changes: 9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले मैचों की टाइमिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है.

  • एशिया कप 2025 के 19 में से 18 मैच अब यूएई में स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होंगे.
  • सभी क्रिकेट बोर्डों ने यूएई की गर्मी को देखते हुए मैचों की टाइमिंग में बदलाव की मांग की थी.
  • भारतीय समयानुसार एक मैच को छोड़कर सभी मुकाबले अब रात 8 बजे से शुरू होंगे.
Asia Cup 2025 Match Timing Revised: एशिया कप 2025 की शुरुआत में अब 10 दिनों का समय बाकी है. 9 सितंबर से टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले मैचों की टाइमिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो यूएई में गर्मी को देखते हुए मैचों को अब आधा घंटा आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. एशियाई क्रिकेट परिषद ने ऐलान किया है कि टूर्नामेंट के 19 में से 18 मैच अब स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होंगे. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, यूएई में गर्मी को देखते हुए सभी क्रिकेट बोर्ड ने मैचों की टाइमिंग में बदलाव की मांग की थी. ब्राडकास्टर से अनुरोध किया गया और वो इसके लिए राजी हो गए. इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक मैच को छोड़कर बाकी सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होंगे.

15 सितंबर को अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में यूएई और ओमान के बीच होने वाला मुकाबला दोपहर में ही खेला जाएगा. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच नौ सितंबर को अबू धाबी में आठ टीमों के टूर्नामेंट की शुरुआत होगी.

बता दें, सितंबर में दिन के दौरान यूएई में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. ऐसी भीषण गर्मी में खेलने से बचने के लिए क्रिकेट बोर्डों ने मैचों को थोड़ा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था. 

बता दें, अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और फाइनन 28 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. इसके बाद भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. जबकि भारत 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलेगा.

Asia Cup 2025, India, Cricket
