Asia Cup 2025: 'अभिषेक शर्मा जल्द ही विश्व क्रिकेट को...', महान अश्विन ने लेफ्टी बल्लेबाज को लेकर कह दी यह बड़ी बात

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में पाकिस्तानियों को धोया है, वह उससे दुनिया भर के दिग्गजों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं

Asia Cup 2025: 'अभिषेक शर्मा जल्द ही विश्व क्रिकेट को...', महान अश्विन ने लेफ्टी बल्लेबाज को लेकर कह दी यह बड़ी बात
Asia Cup 2025: पाकिस्तान की बुरी तरह तुड़ाई करने वाले अभिषेक शर्मा
  • लेफ्टी पेसर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन की तूफानी पारी खेलकर अपनी छाप छोड़ी है
  • रविचंद्रन अश्विन ने अभिषेक शर्मा को भविष्य का नंबर एक व्हाइट-बॉल बल्लेबाज बताते हुए उनकी क्षमता की तारीफ की है
  • अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर दोनों देशों के बीच दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया
Abhishek Sharma VS Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ बल्ले से कहर बरसाने वाले लेफ्टी पेसर अभिषेक शर्मा (Asbhishek Sharma) ने खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) के आधे सफर तक ही अपना कद खासा ऊंचा कर लिया है. तूफानी 74 रन की पारी के बाद क्रिकेट जगत के लिए वह आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. और पूर्व क्रिकेटरों के बयान उन्हें लेकर लगातार आ रहे हैं. इसी कड़ी में महान रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इस लेफ्टी बल्लेबाज के बारे में बड़ा बयान दिया है. अश्विन ने कहा है कि अभिषेक जल्द ही व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में भारत के नंबर एक बल्लेबाज बनेंगे. 

उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह अभिषेक का परिचय भर नहीं है, बल्कि यह उनकी शुरुआत है. उन्होंने केवल शुरू भर दिया है और उनके आगे एक लंबा सुनहरा भविष्य है.वह विश्व क्रिकेट को तहस-नहस करने जा रहे हैं' 

पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अर्द्धशतक

अभिषेक ने रविवार को पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी अंदाज में बैटिंग की, तो उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया. अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंदों पर अर्द्धशतक जड़ा. इसी के साथ ही वह टी20 में दोनों देशों के बीच दूसरा सबसे तेज पचासा जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. अगर वह दो गेंद पहले 22 गेंदों पर अर्द्धशतक बना लेते हैं, तो वह साल 2012 में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज के अहमदाबाद में भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में बनाए सबसे तेज अर्द्धशतक के रिकॉर्ड पर पानी फेर दिया. निश्चित ही, इससे हफीज ने राहत की सांस ली होगी कि उनका रिकॉर्ड बरकरार है, लेकिन जैसी बैटिंग अभिषेक करते हैं, उसे देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान का यह रिकॉर्ड ज्यादा दिन पहली पायदान पर नहीं टिका रहेगा.  और जो बात अश्विन कह रहे हैं कि अभिषेक विश्व क्रिकेट जगत को तहस-नहस कर देंगे, तो वह गलत नहीं कह रहे हैं. 

Ravichandran Ashwin, Abhishek Sharma, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
