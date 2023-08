Asia Cup 2023: भारत में कितने बजे से देख पाएंगे मैच, कहां होगा Live Telecast and Live Streaming, पूरी डिटेल्स

एशिया कप 2023 टाइमिंग (भारत के समय के अनुसार)

30 अगस्त, पाकिस्तान vs नेपाल, मुल्तान, , समय-3:PM

31 अगस्त: बांग्लादेश Vs श्रीलंका, कैंडी, , समय-3:PM

2 सितंबर: पाकिस्तान Vs भारत, कैंडी, समय-3:PM

4 सितंबर: भारत Vs नेपाल, कैंडी, , समय-3:PM

5 सितंबर: अफगानिस्तान Vs श्रीलंका, लाहौर , , समय- 3:PM

सुपर-4

6 सितंबर: ए1 Vs बी2, लाहौर, , समय-3:PM

9 सितंबर: बी1 Vs बी2, कोलंबो, समय-3:PM

10 सितंबर: ए1 Vs ए2, कोलंबो, समय-3:PM

12 सितंबर: ए2 Vs बी1, कोलंबो, समय-3:PM

14 सितंबर: ए1 Vs बी1, कोलंबो, समय-3:PM

15 सितंबर: ए2 Vs बी2, कोलंबो , समय-3:PM

17 सितंबर: फाइनल, कोलंबो , समय- 3:PM

# एशिया कप के मैच का लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर होगी (Asia Cup 2022 Live Telecast and Live Streaming Details)

एशिया कप के सभी मैच का लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर होगा. इसके अलावा भारत में हॉट स्टार ऐप पर एशिया कप के मैच का लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगा.

