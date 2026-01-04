IND vs NZ: इस खिलाड़ी के साथ हुई नाइंसाफी, सेलेक्टर्स ने नहीं दिया वनडे टीम में मौका, अश्विन हुए आगबबूला

India ODI Squad vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है.टीम के ऐलान के बाद अश्विन काफी हैरान हैं. अश्विन ने अपने यूृट्यूब चैनल पर टीम के ऐलान के बाद बात की और ऋतुराज गायकवाड़ के टीम में शामिल न किए जाने पर रिएक्ट किया है. अश्विन ने माना है कि टीम में गायकवाड़ की जगह ऋषभ पंत की जगह बन सकती थी. भारतीय पूर्व स्पिनर अश्विन ने कहा, "मेरा एक ही मुद्दा है, ऋतुराज गायकवाड़ के माइंड सेट का ख्याल कौन रखेगा. उसके नंबर वनडे और टी-20 में भी अच्छे हैं. विजय हजारे में उसकी बल्लेबाजी शानदार है. वह अलग लेवल पर बल्लेबाजी कर रहा है. और उसके टी-20 में भी मौका नहीं मिलता है".

अश्विन ने आगे कहा, "और उनके व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसको मौका मिला, लेकिन उसने वहां ज्यादा रन नहीं बनाए लेकिन 7 से 8 पारी के बाद उसने एक शतक लगाया. शतक वह भी नंबर 4 पर बैटिंग करके. मैं आपको बता दूं कि गायकवाड़ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है. इसके बाद भी वह नंबर 4 या पांच पर बैटिंग करता है, उसने विजय हजारे में भी शतक लगाया है".

पूर्व भारतीय स्पिनर ने आगे अपनी बात ले जाते हुए कहा, "ऋतुराज गायकवाड़ की खासियत है कि वह स्पिन के खिलाफ भी रन बनाता है, वह पारी को आगे ले जाने की काबिलियत रखता है. उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी है. वह मैच को क्लोज ले जाने की काबिलत रखता है, वह अद्भूत है".

अश्विन ने आगे कहा, "उसको आप मीडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भी खेला सकते हो. अभी टीम में ऋषभ पंत और ऋतुराज में ही टक्कर है, देखिए पंत को इसलिए टीम में जगह मिली क्योंकि वह बाएं हाथ का बल्लेबाज है, वरना मैं समझता हूं कि यहां यदि यह फैक्टर नहीं होता तो गायकवाड़ को जगह मिलती".

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस मंजूरी के अधीन), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल