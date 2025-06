8 चौके और 6 छक्के, इंग्लैंड में आया युवा स्टार का तूफान, शतक जड़ते हुए हर किसी को चौंकाया

Ashutosh Sharma Smashes Century In England: आईपीएल में अपनी उम्दा बल्लेबाजी से सबका दिल जीतने वाले युवा स्टार आशुतोष शर्मा अब इंग्लैंड पहुंच गए हैं. यहां उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में शतक जड़ते हुए सबको दीवाना बना दिया है. देश में रेलवे की तरफ से जलवा बिखेरने वाले 26 वर्षीय खिलाड़ी को विगन क्रिकेट क्लब ने 2025 के लिवरपूल और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अपने बेड़े में शामिल किया है.

टूर्नामेंट का एक मुकाबला विगन क्रिकेट क्लब और फॉर्मबी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया. जहां विगन क्रिकेट क्लब की तरफ से पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल 73 गेंदों का सामना किया. इस बीच 136.99 की स्ट्राइक रेट से 100 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को आठ चौके और छह बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

𝙉𝙀𝙒 𝙎𝙄𝙂𝙉𝙄𝙉𝙂 ✍️



"𝐖𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐬𝐡𝐮𝐭𝐨𝐬𝐡 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚!" 🤯



Congratulations to Ashutosh Sharma on signing with @WiganCricket for the 2025 Liverpool and District Cricket Competition.



Fresh off the back of a successful @IPL campaign for @DelhiCapitals , pic.twitter.com/8QjJ2CvTrr